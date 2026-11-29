У провінції Чімбу в Папуа-Новій Гвінеї живе громада, відома як «плем'я скелетів». Її представники покривають тіла чорним попелом і малюють на шкірі білі кістки. Незвичайний вигляд привернув увагу користувачів соцмереж і туристів, однак за цією традицією стоїть давня легенда про монстра, який, за переказами, жив у гірській печері понад 200 років тому.

Розфарбовування тіла спочатку не мало на меті налякати ворогів чи представників інших племен, повідомляє UNILAD.

За легендою, колись у долині почали зникати люди, які вирушали на полювання або збирали їжу в лісі. Тоді група воїнів вирішила з'ясувати причину зникнень і вирушила в гори. Там вони знайшли печеру, біля входу до якої лежали людські скелети. Щоб непомітно наблизитися до монстра, воїни покрили тіла чорним попелом, а за допомогою глини намалювали на шкірі білі кістки.

Коли істота з'явилася, воїни несподівано напали на неї та вбили. Після цього вони повернулися до свого села.

Саме цю історію громада відтворює за допомогою характерного розфарбовування. За словами фотографа та вченого Девіда Денніса, це не просто костюм, а частина культурного дійства, яке допомагає зберігати перекази предків і передавати їх наступним поколінням.

Як медична книга змінила вигляд "племені скелетів"

Сучасний вигляд розфарбовування сформувався не одразу. За словами Денніса, раніше батько й дідусь нинішнього вождя Альфонса малювали на тілах значно простіші зображення кісток.

Ситуація змінилася у 1970-х роках, коли Альфонс отримав від місіонерів медичну книгу з ілюстрацією людського скелета. Вивчивши зображення, він почав експериментувати з малюнками, роблячи їх детальнішими та анатомічно точнішими.

Приблизно в цей самий період до громади почали приїжджати перші туристи. Згодом традиційні розписи стали ще детальнішими, проте їхнє призначення залишилося незмінним — зберігати легенду про предків.

Печера, пов'язана з переказом, існує й досі. Однак людські кістки, які колись знаходили всередині, зникли. Місцеві жителі розповіли Деннісу, що їх забирали протягом багатьох років.

Чи можна побачити "плем'я скелетів" на власні очі

За словами Денніса, під час його першого візиту громада приймала приблизно 20 туристів на рік. Згодом разом із місцевими жителями він допоміг створити Skeleton Tribe Eco Lodge, де відвідувачі можуть зупинитися безпосередньо в селі.

Популярність громади зросла завдяки соціальним мережам. Тепер багато туристів приїжджають сюди, щоб побачити незвичайне розфарбовування та зробити фотографії.

Під час південного візиту гостям показують виставу, яка відтворює легенду про монстра. Ті, хто залишається довше, можуть познайомитися з повсякденним життям громади: дізнатися, як місцеві жителі розпалюють вогонь, готують їжу, вирощують сільськогосподарські культури та користуються луками й стрілами.

Денніс також наголошує, що поширене уявлення про постійне використання традиційних костюмів і розписів є помилковим. Місцеві жителі не ходять так щодня. Зазвичай вони наносять фарбу на тіло під час особливих подій — весіль, урочистостей і традиційних фестивалів, відомих як сінг-сінг.

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А от представники ізольованого острівного племені на Філіппінах можуть плавати під водою по 5 годин на день, але їхній унікальний спосіб життя наразі під загрозою.