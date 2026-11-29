В провинции Чимбу в Папуа-Новой Гвинее проживает община, известная как "племя скелетов". Её представители покрывают тела чёрным пеплом и рисуют на коже белые кости. Необычный облик привлек внимание пользователей соцсетей и туристов, однако за этой традицией стоит древняя легенда о монстре, который, по преданию, жил в горной пещере более 200 лет назад.

Раскрашивание тела изначально не преследовало цели напугать врагов или представителей других племен, сообщает UNILAD.

Согласно легенде, когда-то в долине начали исчезать люди, которые отправлялись на охоту или собирали пищу в лесу. Тогда группа воинов решила выяснить причину исчезновений и отправилась в горы. Там они нашли пещеру, у входа в которую лежали человеческие скелеты. Чтобы незаметно приблизиться к монстру, воины покрыли тела черной пеплом, а с помощью глины нарисовали на коже белые кости.

Когда существо появилось, воины неожиданно напали на него и убили. После этого они вернулись в свою деревню.

Именно эту историю община воссоздает с помощью характерной раскраски. По словам фотографа и ученого Дэвида Денниса, это не просто костюм, а часть культурного действа, которое помогает сохранять предания предков и передавать их следующим поколениям.

Как медицинская книга изменила представление о "племени скелетов"

Современный вид раскраски сформировался не сразу. По словам Денниса, раньше отец и дед нынешнего вождя Альфонса рисовали на телах гораздо более простые изображения костей.

Ситуация изменилась в 1970-х годах, когда Альфонс получил от миссионеров медицинскую книгу с иллюстрацией человеческого скелета. Изучив изображение, он начал экспериментировать с рисунками, делая их более детальными и анатомически точными.

Примерно в этот же период в общину начали приезжать первые туристы. Со временем традиционные росписи стали ещё более детализированными, однако их назначение осталось прежним — сохранять легенду о предках.

Пещера, связанная с этим преданием, существует и по сей день. Однако человеческие кости, которые когда-то находили внутри, исчезли. Местные жители рассказали Деннису, что их уносили на протяжении многих лет.

Можно ли увидеть "племя скелетов" собственными глазами

По словам Денниса, во время его первого визита община принимала примерно 20 туристов в год. Впоследствии вместе с местными жителями он помог создать Skeleton Tribe Eco Lodge, где посетители могут остановиться прямо в деревне.

Популярность этого населённого пункта возросла благодаря социальным сетям. Теперь сюда приезжает много туристов, чтобы полюбоваться необычной раскраской и сделать фотографии.

Во время южного визита гостям показывают спектакль, воссоздающий легенду о чудовище. Те, кто остаётся подольше, могут познакомиться с повседневной жизнью общины: узнать, как местные жители разжигают огонь, готовят еду, выращивают сельскохозяйственные культуры и пользуются луками и стрелами.

Деннис также отмечает, что распространенное представление о постоянном ношении традиционных костюмов и нанесении росписей является ошибочным. Местные жители не ходят так каждый день. Обычно они наносят краску на тело во время особых событий — свадеб, торжеств и традиционных фестивалей, известных как син-синг.

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