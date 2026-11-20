Зі смертю Папи Римського пов'язана велика кількість ритуалів, яких католицька церква дотримується досі. Однією з таких традицій є знищення однієї особливої каблучки.

Робиться це не з скорботи, а з міркувань обережності. Протягом століть “Кільце рибалки” служило особистою печаткою Папи: його прикладали до гарячого воску, щоб запечатати послання. Поки перстень існував, хтось міг по суті підробити підпис понтифіка, пише Фокус.

Тож у минулому його розбивали молотком на очах у кардиналів. Сьогодні ж на лицьовій стороні персня роблять глибокий хрестоподібний надріз, щоб привести його в непридатність.

Колись перстень-печатка мав величезне значення. Фактично, це був особистий підпис людини, яку він завжди носив на пальці.

На такі персні наносили фамільний герб та передавали їх від батька до сина. Зображення гравірували у дзеркальному відображенні, щоб при відбитку на воску воно виглядало правильно. У Великій Британії такий перстень прийнято носити на мізинці лівої руки — він не заважає, коли люди пишуть від руки.

Воскова печатка на листі була гарантією того, що конверт не розкривали, а також вказувала на відправника.

Сьогодні люди вже не скріплюють листи восковими відбитками своїх фамільних гербів, але, як і раніше, ставлять своє ім'я та підпис.

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