Что делают сразу после смерти Папы Римского: Ватикан уничтожает "Перстень рыбака"
Со смертью Папы Римского связано большое количество ритуалов, которых католическая церковь придерживается до сих пор. Одной из таких традиций является уничтожение одного особенного перстня.
Делается это не из скорби, а из соображений предосторожности. На протяжении веков “Перстень рыбака” служил личной печатью Папы: его прикладывали к горячему воску, чтобы запечатать послания. Пока перстень существовал, кто-то мог, по сути, подделать подпись понтифика, пишет Фокус.
Поэтому в прошлом его разбивали молотком на глазах у кардиналов. Сегодня же на лицевой стороне перстня делают глубокий крестообразный надрез, чтобы привести его в негодность.
Когда-то перстень-печать имел огромное значение. Фактически, это была личная подпись человека, которую он всегда носил на пальце.
На такие перстни наносили фамильный герб и передавали их от отца к сыну. Изображение гравировали в зеркальном отражении, чтобы при оттиске на воске оно выглядело правильно. В Великобритании такой перстень принято носить на мизинце левой руки — так он не мешает при письме.
Восковая печать на письме служила гарантией того, что конверт не вскрывали, а также указывала на отправителя.
Сегодня люди уже не скрепляют письма восковыми оттисками своих фамильных гербов, но по-прежнему ставят свое имя и подпись.
Другие новости науки
- Неожиданно поцеловал череп: Ватикан провел древний ритуал с останками возрастом 1700 лет. Череп, принадлежащий святой Агате, использовали во время древнего ритуала — один из самых влиятельных кардиналов Ватикана поклонился и поцеловал реликвию.