Со смертью Папы Римского связано большое количество ритуалов, которых католическая церковь придерживается до сих пор. Одной из таких традиций является уничтожение одного особенного перстня.

Делается это не из скорби, а из соображений предосторожности. На протяжении веков “Перстень рыбака” служил личной печатью Папы: его прикладывали к горячему воску, чтобы запечатать послания. Пока перстень существовал, кто-то мог, по сути, подделать подпись понтифика, пишет Фокус.

Поэтому в прошлом его разбивали молотком на глазах у кардиналов. Сегодня же на лицевой стороне перстня делают глубокий крестообразный надрез, чтобы привести его в негодность.

Когда-то перстень-печать имел огромное значение. Фактически, это была личная подпись человека, которую он всегда носил на пальце.

На такие перстни наносили фамильный герб и передавали их от отца к сыну. Изображение гравировали в зеркальном отражении, чтобы при оттиске на воске оно выглядело правильно. В Великобритании такой перстень принято носить на мизинце левой руки — так он не мешает при письме.

Восковая печать на письме служила гарантией того, что конверт не вскрывали, а также указывала на отправителя.

Сегодня люди уже не скрепляют письма восковыми оттисками своих фамильных гербов, но по-прежнему ставят свое имя и подпись.

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