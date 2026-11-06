Несподіване джерело електроенергії під товщею води: вулкан вперше перетворили на щось подібне

Вперше у світі вченим вдалося перетворити підводний вулкан біля узбережжя США на джерело електроенергії з позитивним чистим виходом.

Інженери компанії Endurance Energy із Сіетла оприлюднили результати експерименту "Аделі", під час якого вчені опустили на морське дно генератор, що працює за рахунок тепла підводного вулкана. Метою експерименту було з’ясувати, чи зможе установка виробляти більше електроенергії, ніж вона споживає для власного функціонування, пише Science Alert.

Зазначимо, що випробування проводилися на підводному вулкані Аксікал, розташованому приблизно за 480 кілометрів від узбережжя штату Орегон, США. Тут, на глибині близько 1500 метрів від поверхні океану, з морського дна б'ють гарячі джерела. Морська вода проникає в тріщини на дні океану, нагрівається під землею, а потім повертається в океан через гідротермальні джерела.

Автори дослідження вирішили використати частину цього тепла. На суші геотермальні електростанції вже використовують підземну гарячу воду або пар для вироблення електроенергії: тепло приводить у рух турбіну, яка, у свою чергу, обертає генератор. Таке джерело енергії не залежить ані від сонячного світла, ані від вітру.

Щоб реалізувати це завдання на морському дні, вченим знадобився стабільний потік гарячої води, який проходить через обладнання. Для цього команда пробурила свердловину глибиною 16 метрів, встановила в ній трубу, а потім закріпила її за допомогою цементного розчину.

Температура води на виході становила близько 260 °C, однак інтенсивності потоку виявилося недостатньо для роботи генератора. Тому вчені підключили установку "Аделі" до природного гідротермального джерела, розташованого неподалік. Таким чином, енергію для успішного експерименту було отримано з води, яка вже витікала з морського дна.

Під час експерименту, що відбувся 27 вересня, температура цієї води становила приблизно 281 °C. Автори зазначають, що під час роботи системи турбіна розвинула швидкість обертання близько 26 000 обертів на хвилину, а команда керувала обладнанням із Сіетла.

За словами вчених, за вирахуванням витрат на роботу установки середній надлишок потужності за 8,7-секундний інтервал становив близько 2 кіловат, а піковий показник сягнув 16,5 кіловат.

Зазначимо, що це не перша спроба вчених отримати електроенергію з донних гідротермальних джерел. Наприклад, у 2016 році китайські вчені описали пристрій, що перетворює на електрику різницю температур між гарячою водою з джерела та холодною морською водою. Під час польових випробувань цей пристрій безперервно виробляв 2,6–3,9 вата, забезпечуючи живлення реєстратора даних і світлодіодної лампи.

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