Мозок Альберта Ейнштейна було законсервовано: багато років він перебував у приватній власності

Мозок найвідомішого фізика-теоретика Альберта Ейнштейна було вилучено після його смерті. Його законсервували й протягом багатьох років зберігали у приватних руках без будь-якого дозволу.

Томас Штольц Гарві, патологоанатом, який у 1955 році проводив розтин тіла Альберта Ейнштейна, вилучив мозок фізика та залишив його у себе, не отримавши на це попереднього дозволу, пише Фокус.

Сам Ейнштейн просив кремувати його тіло, а попіл — розвіяти в приватному порядку, щоб уникнути створення культу своєї особистості.

Через кілька днів після вилучення мозку Харві вдалося — хоч і з неохотою — отримати від сина Ейнштейна, Ганса Альберта, дозвіл, оформлений заднім числом. При цьому було висунуто сувору умову: мозок мав використовуватися виключно в наукових цілях.

Згодом Гарві розділив мозок приблизно на 240 фрагментів і підготував сотні мікроскопічних зразків. Протягом десятиліть, переїжджаючи з одного штату в інший, він зберігав їх у банках.

Сьогодні більша частина збережених фрагментів і зразків знаходиться у Принстонському медичному центрі та в музеї Мюттера у Філадельфії.

Імовірна мета Гарві, який таємно викрав мозок Ейнштейна, полягала в тому, щоб виявити можливі біологічні відмінності між мозком генія — такого, як Ейнштейн, — та мозком звичайної людини. Чи існує в мозку Альберта Ейнштейна щось, що могло б пояснити його геніальність? Низка досліджень намагається довести, що це так.

У 2012 році було опубліковано дослідження, автори якого припустили, що деякі особливості мозку Ейнштейна відрізняють його від середньостатистичного — наприклад, наявність додаткової борозни в лобовій частці, яка, серед іншого, відповідає за пам’ять і планування. Однак, незважаючи на ці фізіологічні відмінності, залишається незрозумілим, що саме зробило Ейнштейна таким видатним мислителем. Щоб звузити коло можливих змінних, необхідно дослідити мозок сотень інших геніїв. Форма мозку у всіх людей різна, тому виявлені в Ейнштейна особливості цілком можуть бути лише проявом природної індивідуальної мінливості. На сьогодні жодне з опублікованих досліджень не враховує цей ключовий фактор.

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