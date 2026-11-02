Мозг Альберта Эйнштейна был законсервирован: многие годы он находился в частных руках

Мозг известнейшего физика-теоретика Альберта Эйнштейна был извлечен после его смерти. Его законсервировали и в течение многих лет хранили в частных руках, без какого-либо разрешения.

Томас Штольц Харви, патологоанатом, проводивший в 1955 году вскрытие тела Альберта Эйнштейна, изъял мозг физика и оставил его у себя, не получив на то предварительного разрешения, пишет Фокус.

Сам Эйнштейн просил кремировать его тело, а прах — развеять в частном порядке, чтобы избежать создания культа своей личности.

Спустя несколько дней после изъятия мозга Харви удалось — пусть и с неохотой — получить от сына Эйнштейна, Ганса Альберта, разрешение, оформленное задним числом. При этом было поставлено строгое условие: мозг должен использоваться исключительно в научных целях.

Впоследствии Харви разделил мозг примерно на 240 фрагментов и подготовил сотни микроскопических образцов. На протяжении десятилетий, переезжая из одного штата в другой, он хранил их в банках.

Сегодня большая часть сохранившихся фрагментов и образцов находится в Принстонском медицинском центре и в музее Мюттера в Филадельфии.

Предполагаемая цель Харви, тайно забравшего мозг Эйнштейна, состояла в том, чтобы выявить возможные биологические различия между мозгом гения — такого как Эйнштейн — и мозгом обычного человека. Существует ли в мозге Альберта Эйнштейна что-то, что могло бы объяснить его гениальность? Ряд исследований пытается доказать, что это так.

В 2012 году была опубликована работа, авторы которой предположили, что некоторые особенности мозга Эйнштейна отличают его от среднестатистического — например, наличие дополнительной борозды в лобной доле, которая, помимо прочего, отвечает за память и планирование. Однако, несмотря на эти физиологические отличия, остается неясным, что именно сделало Эйнштейна столь выдающимся мыслителем. Чтобы сузить круг возможных переменных, необходимо изучить мозг сотен других гениев. Форма мозга у всех людей разная, поэтому обнаруженные у Эйнштейна особенности вполне могут быть лишь проявлением естественной индивидуальной изменчивости. На сегодняшний день ни одно из опубликованных исследований не учитывает этот ключевой фактор.

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