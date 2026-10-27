Розкрито секрет людей, які живуть найдовше на Землі: вони щодня вживають цей напій

Вчені дослідили спосіб життя людей, які живуть довше за інших, і виявили несподівані фактори, пов’язані з їхніми звичками.

Роками вчені намагаються розгадати секрет довголіття мешканців так званих "блакитних зон" — регіонів із найбільшою тривалістю життя. Цікаво, що мешканці цих місць також відомі своєю традицією щодня випивати келих вина. Втім, наукове обґрунтування цієї звички є значно менш однозначним, ніж може здатися на перший погляд, пише Science Focus.

Однією з "блакитних зон" вважається Ікарія — місце, де спостерігається висока концентрація довгожителів, що пояснюється культурою спілкування, неспішним ритмом життя та здоровим харчуванням. Цікаво, що частиною цієї культури є також помірне вживання алкоголю.

Відомо, що мешканці цих регіонів випивають один-два келихи червоного вина на день — як правило, під час тривалих застіль у колі друзів. Деякі дієтологи називають таке ставлення до алкоголю, мабуть, найзрілішим із можливих.

На думку деяких експертів, це, мабуть, справді корисно для здоров’я. Відомо, що червоне вино містить антиоксиданти та поліфеноли — сполуки, які самі по собі благотворно впливають на серцево-судинну систему.

Втім, мова йде не обов’язково саме про червоне вино: низка досліджень показує, що люди, які вживають будь-які алкогольні напої в невеликих або помірних кількостях, також отримують користь для серця та судин і, як наслідок, живуть довше.

За словами професора наук про вимірювання показників здоров’я у Вашингтонському університеті Емануели Гакіду, вона хотіла б вірити в те, що спосіб життя в "блакитних зонах" — найздоровіший. Однак насправді ситуація така, що ми просто не знаємо, чи справді дієта, фізична активність та помірне вживання алкоголю приносять користь.

Водночас вплив вживання алкоголю на організм людини вивчено значно краще. Попередні дослідження вже показали, що надмірне та часте вживання алкоголю значно підвищує ризик розвитку захворювань печінки, панкреатиту та раку. Однак наслідки помірного вживання алкоголю залишаються менш однозначними.

У червні 2026 року Гакіду стала співавторкою метааналізу, що охопив 843 дослідження, присвячені впливу алкоголю на здоров’я. Результати показали, що помірне вживання алкоголю, ймовірно, має певні переваги — наприклад, люди рідше страждають від ішемічних та геморагічних інсультів, ішемічної хвороби серця та хвороби Альцгеймера порівняно з тими, хто взагалі не вживає алкоголь. Простіше кажучи, вони мають більше шансів прожити довше.

Втім, за словами професора епідеміології Гарвардської школи громадського здоров’я Еріка Рімма, результати досліджень аж ніяк не означають, що вживання алкоголю в помірних дозах подовжує тривалість життя. Насправді люди в "блакитних зонах" живуть довше, оскільки у них рідше трапляються серцево-судинні захворювання.

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