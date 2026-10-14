Новий хімічний трюк дозволяє татуюванням "вмикатися та вимикатися" (відео)

Вчені розробили фарбу для татуювань, яку можна вмикати та вимикати за допомогою світла, що дозволяє зображенням на шкірі змінюватися або зникати без лазерного видалення. Ця технологія отримала назву PhotoTat.

PhotoTat використовує три кольори чорнила — синій, пурпуровий та жовтий — виготовлені на основі фотохромних барвників. Ці світлочутливі сполуки змінюють свою молекулярну структуру під впливом певних довжин світлових хвиль, пише Live Science.

"Коли ви вирішите, що не хочете, щоб татуювання було видно, або просто не хочете, щоб воно там було, ви просто вимикаєте його", — сказав співавтор дослідження Карсон Брунс, доцент кафедри біомедичної інженерії Університету Колорадо в Боулдері.

Ультрафіолетовий світлодіод з довжиною хвилі 365 нанометрів може активувати пігменти приблизно за дві-три секунди, зазначив Брунс. При звичайному внутрішньому освітленні кольори можуть залишатися видимими протягом годин або днів.

З іншої сторони, яскраве сонячне світло змушує їх зникати за лічені секунди. Сам пігмент залишається в шкірі; змінюється лише зовнішній вигляд татуювання. Брунс і його команда виявили, що всі три кольори залишаються піддатливі до перемикання упродовж 1,4–2,2 років.

Різні довжини хвиль можуть активувати різні частини малюнка Фото: Matter & Light

Різні довжини хвиль можуть активувати різні частини малюнка. Наприклад, зелене світло може активувати пурпурову фарбу, а синє — жовту. Це дозволить власникам татуювання змінювати його вигляд. PhotoTat також можна поєднувати зі звичайною фарбою для татуювання: постійний чорний малюнок може містити приховані елементи, які з'являються лише після активації.

Брунс випробовував послідовні версії чорнила на власній шкірі. Він зробив собі серію лусочок, використовуючи кожну з них як окрему тестову ділянку. "Я навмисно зробив собі ці лусочки, бо кожна з них — це своєрідний контейнер для експерименту", — сказав він. Деякі лусочки з'являються лише після активації, тоді як інші змінюють колір.

Ця технологія може зацікавити людей, які люблять татуювання, але турбуються про їхню постійність, а також тих, кому іноді доводиться приховувати татуювання через роботу чи сімейні обставини.

Брунс випробовував послідовні версії чорнила на власній шкірі Фото: Matter & Light

PhotoTat також може мати медичне застосування. Деяким пацієнтам, які проходять променеву терапію, наносять постійні татуювання, щоб допомогти лікарям точно вирівняти промені. Ці позначки можуть залишатися після лікування, слугуючи тривалим нагадуванням про цей досвід. Чорнило, кероване світлом, могло б робити їх видимими за потреби та приховувати згодом, зокрема після операції.

Брунс також працював над іншими "розумними" татуюваннями, зокрема над таким, що призначене для вимірювання рівня опромінення власника ультрафіолетовим випромінюванням, та іншим, яке змінює колір після впливу небезпечного гамма-випромінювання.

Такі засоби можуть бути корисними для таких людей, як космонавти та інженери-ядерники, яким потрібно контролювати рівень опромінення. "Отже, у нас є щось на зразок дозиметричного татуювання, яке, так би мовити, вбудовує це у вашу шкіру", — сказав Брунс.

Наразі Брунс та його колега тату-майстер вивели на ринок лише фіолетові чорнила PhotoTat Фото: Matter & Light

Наразі Брунс та його колега тату-майстер вивели на ринок лише фіолетові чорнила PhotoTat. Тести показали, що фіолетові чорнила безпечні для використання, але маленька пляшечка коштує 100 доларів. Брунс сподівається, що подальші дослідження допоможуть вивести на ринок інші кольори та знизити виробничі витрати.

Якщо чорнило стане доступнішим за ціною, а подальші випробування підтвердять його безпеку, це може стати для людей гнучким варіантом боді-арту та надати лікарям ще один спосіб нанесення тимчасових медичних позначок.

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