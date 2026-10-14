Новый химический трюк позволяет татуировкам "включаться и выключаться" (видео)

Учёные разработали краску для татуировок, которую можно включать и выключать с помощью света, что позволяет изображениям на коже меняться или исчезать без лазерного удаления. Эта технология получила название PhotoTat.

PhotoTat использует три цвета чернил — синий, пурпурный и желтый — изготовленные на основе фотохромных красителей. Эти светочувствительные соединения изменяют свою молекулярную структуру под воздействием определённых длин световых волн, пишет Live Science.

"Когда вы решите, что не хотите, чтобы татуировка была видна, или просто не хотите, чтобы она там была, вы просто отключаете его", — сказал соавтор исследования Карсон Брунс, доцент кафедры биомедицинской инженерии Университета Колорадо в Боулдере.

Ультрафиолетовый светодиод с длиной волны 365 нанометров может активировать пигменты примерно за две-три секунды, отметил Брунс. При обычном внутреннем освещении цвета могут оставаться видимыми в течение нескольких часов или дней.

С другой стороны, яркий солнечный свет заставляет их исчезать за считанные секунды. Сам пигмент остаётся в коже; меняется лишь внешний вид татуировки. Брунс и его команда обнаружили, что все три цвета остаются подверженными переключению в течение 1,4–2,2 лет.

Различные длины волн могут активировать разные части изображения Фото: Matter & Light

Различные длины волн могут активировать разные части рисунка. Например, зеленый свет может активировать пурпурную краску, а синий — желтую. Это позволит владельцам татуировок менять их вид. PhotoTat также можно сочетать с обычной краской для татуировок: постоянный черный рисунок может содержать скрытые элементы, которые появляются только после активации.

Брунс тестировал последовательные версии чернил на собственной коже. Он сделал себе серию чешуек, используя каждую из них в качестве отдельного тестового участка. "Я специально сделал себе эти чешуйки, потому что каждая из них — это своеобразный контейнер для эксперимента", — сказал он. Некоторые чешуйки появляются только после активации, тогда как другие меняют цвет.

Эта технология может заинтересовать людей, которые любят татуировки, но беспокоятся об их постоянстве, а также тех, кому иногда приходится скрывать татуировки из-за работы или семейных обстоятельств.

Брунс испытывал последовательные версии чернил на собственной коже Фото: Matter & Light

PhotoTat также может найти применение в медицине. Некоторым пациентам, проходящим лучевую терапию, наносят постоянные татуировки, чтобы помочь врачам точно выровнять лучи. Эти отметки могут оставаться после лечения, служа длительным напоминанием об этом опыте. Чернила, управляемые светом, могли бы делать их видимыми при необходимости и скрывать впоследствии, в частности после операции.

Брунс также работал над другими "умными" татуировками, в частности, над татуировкой, предназначенной для измерения уровня облучения владельца ультрафиолетовым излучением, и над другой, которая меняет цвет после воздействия опасного гамма-излучения.

Такие средства могут быть полезны для таких людей, как космонавты и инженеры-ядерщики, которым необходимо контролировать уровень облучения. "Итак, у нас есть нечто вроде дозиметрической татуировки, которая, так сказать, встраивает это в вашу кожу", — сказал Брунс.

На данный момент Брунс и его коллега, мастер татуировки, вывели на рынок только фиолетовые чернила PhotoTat Фото: Matter & Light

На данный момент Брунс и его коллега, тату-мастер, вывели на рынок только фиолетовые чернила PhotoTat. Тесты показали, что фиолетовые чернила безопасны для использования, но маленький флакончик стоит 100 долларов. Брунс надеется, что дальнейшие исследования помогут вывести на рынок другие цвета и снизить производственные затраты.

Если чернила станут более доступными по цене, а дальнейшие испытания подтвердят их безопасность, это может стать для людей гибким вариантом боди-арта и предоставить врачам ещё один способ нанесения временных медицинских меток.

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