Чорна смерть у Росії: чи може легенева чума "вирватися" з РФ і що чекає на самих росіян

На території Росії зафіксовано спалах легеневої чуми, інформацію про який російська влада намагається приховати. Видання "Фокус" з’ясовувало, наскільки небезпечне це захворювання і які загрози воно може становити для решти світу.

У Росії 28-річна співробітниця науково-дослідного інституту, який займається вивченням чуми та небезпечних патогенів, померла від пневмонії "невідомого походження".

Йдеться про Іркутський науково-дослідний інститут, де на карантині перебувають ще кілька співробітників. Однак у Росспоживнагляді стверджують, що не бачать зв’язку між смертю співробітниці та її професійною діяльністю.

При цьому місцева влада перевела медичні стаціонари на закритий режим, ізолювавши майже 200 осіб, які могли контактувати з померлою. Російська влада намагається не допустити поширення інформації про те, що відбувається, і закликає росіян "не вірити чуткам".

Співробітниця центру, яка померла Фото: Pinera

Зовсім недавно посольство США в РФ закликало своїх громадян негайно покинути країну через ймовірний спалах легеневої чуми в Іркутській області.

Держдепартамент США та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) також заявили, що уважно стежать за ситуацією в РФ. У ВООЗ повідомили, що підтримують зв’язок із російськими органами охорони здоров’я для з’ясування обставин того, що сталося.

"Судячи з наявної неофіційної інформації, ризик для населення видається низьким", — заявив представник ВООЗ.

Також у організації додали, що оцінка ризику буде оновлюватися у міру надходження додаткової інформації.

Що таке легенева чума

Легенева чума — це рідкісне й смертельно небезпечне захворювання, яке викликає бактерія Yersinia pestis. З усіх існуючих форм чуми легенева вважається найнебезпечнішою.

Існують також інші форми чуми, що спричиняються Y. pestis і вражають різні частини організму.

Найвідоміша та найпоширеніша форма — бубонна чума, яка найчастіше починається після укусу блохи або при потраплянні бактерії в організм через поріз чи будь-яке інше пошкодження шкіри. Ця форма чуми характеризується запаленням лімфатичних вузлів і може перерости в септичну форму чуми.

У Середньовіччі була поширена бубонна чума Фото: Public Domain

Септична чума вражає кровоносну систему, що призводить до поліорганної недостатності, коли одночасно починають відмовляти різні органи. Нею також можна заразитися через укус блохи.

Фарингеальна чума вражає глотку людини. У цьому випадку зараження відбувається під час вживання в їжу інфікованого м’яса.

Як передається легенева чума

Легенева чума — це єдиний різновид захворювання, що передається від людини до людини. У цьому випадку переносниками бактерій є частинки секрету дихальних шляхів, які потрапляють у повітря під час кашлю чи чхання інфікованої людини. Також заразитися можна через краплі виділень від інфікованих тварин.

Які симптоми легеневої чуми

У випадку легеневої чуми бактерія потрапляє в легені та викликає тяжку пневмонію, яка ускладнює дихання. Найчастіше симптоми з’являються протягом 24 годин після зараження.

Серед інших симптомів також виділяють лихоманку, головний біль, ломоту в тілі, запаморочення, слабкість, втому, нудоту, блювоту та діарею.

Експерти наголошують, що без лікування легенева чума майже завжди призводить до летального результату.

Яке лікування легеневої чуми

У більшості випадків під час лікування легеневої чуми призначається курс антибіотиків тривалістю не менше 10–14 днів. Найкращі шанси на одужання мають пацієнти, які починають приймати антибіотики протягом перших 24 годин після зараження.

Хворим може знадобитися подача додаткового кисню Фото: Flickr

Також застосовується підтримуюча терапія: подача додаткового кисню, поповнення рідини в організмі та дотримання постільного режиму.

Чи існує вакцина проти чуми?

Вакцини проти чуми застосовуються ще з XIX століття, але проблема полягає в тому, що невідомо, чи захищають вони саме від легеневої форми захворювання.

Зазвичай ВООЗ не рекомендує проводити масову вакцинацію населення проти чуми. Виняток становлять групи ризику — працівники лабораторій, які наражаються на небезпеку зараження.

Як часто зустрічається чума в наші дні

Спеціаліст з інфекційних захворювань доктор Тайлер Еванс зазначає, що чума існує й донині, незважаючи на те, що багато хто вважає це захворювання "привидом минулого".

У XIV столітті чума, яка отримала назву "Чорна смерть", забрала в Європі життя понад 50 млн людей Фото: Pexels

Згідно з історичними даними, у XIV столітті чума, яка отримала назву "Чорна смерть", забрала життя понад 50 млн людей у Європі. Завдяки антибіотикам хвороба стала піддаватися лікуванню, проте вона, як і раніше, зустрічається на всіх континентах, крім Океанії.

За даними ВООЗ, з 1990-х років більшість випадків захворювання серед людей реєструється в Африці.

Різниця полягає в тому, що, на відміну від Середньовіччя, зараз чуму можна швидко діагностувати, а антибіотики першої та другої лінії ефективно борються з цією хворобою.

Чи може чума поширитися за межі Росії?

Фахівці ВООЗ заявляють, що ризик для населення загалом є низьким.

Інфекціоніст медичного центру Penn State Health St. Joseph Рутул Далал заявив CNN, що при легеневій формі чуми стан хворого погіршується надто швидко, що сповільнює потенційне поширення інфекції.

"Хворому важко навіть ходити та займатися повсякденними справами, не кажучи вже про те, щоб кудись їхати чи летіти", — наголосив Далал.

Для захисту від легеневої чуми застосовуються стандартні засоби захисту Фото: Фото из открытых источников

Зазначається, що симптоми проявляються вже через 24 години після зараження.

"Звісно, треба бути обережними. Однак на даний момент ситуація ще не набула тих масштабів, які ми спостерігали, наприклад, під час пандемії COVID", — додав інфекціоніст.

ВООЗ рекомендує людям, які перебувають поруч із хворими на чуму, уникати прямого контакту з ними та дотримуватися обережності під час поводження з біологічними рідинами інфікованих.

Медичні працівники, які доглядають за пацієнтами з легеневою формою чуми, зобов’язані використовувати стандартні засоби захисту. Їм також може бути призначено профілактичний прийом антибіотиків.

У разі контакту з хворим представники органів охорони здоров’я також стежитимуть за членами сім’ї та іншими особами, які мали тісний контакт з інфікованим, і призначатимуть їм антибіотики до появи симптомів захворювання. Крім того, рекомендується регулярно мити руки з милом.