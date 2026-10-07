Черная смерть в России: может ли легочная чума "сбежать" из РФ и что ждет самих россиян

На территории России зафиксирована вспышка легочной чумы, информацию о которой российские власти пытаются скрыть. Фокус разбирался в том, насколько опасно заболевание и чем это может грозить для остального мира.

В России 28-летняя сотрудница научно-исследовательского института, который занимается изучением чумы и опасных патогенов, умерла от пневмонии "неизвестного происхождения".

Речь идет об Иркутском научно-исследовательском институте, где на карантине находятся еще несколько сотрудников. Но в Роспотребнадзоре утверждают, что не видят связи между смертью сотрудницы и ее профессиональной деятельностью.

При этом местные власти перевели медицинские стационары на закрытый режим, изолировав почти 200 человек, которые могли контактировать с умершей. Российские власти пытаются не допустить распространения информации о происходящем и призывают россиян "не верить слухам".

Скончавшаяся сотрудница центра Фото: Фото из соцсетей

Совсем недавно посольство США в РФ призвало своих граждан немедленно покинуть страну из-за вероятной вспышки легочной чумы в Иркутской области.

Госдепартамент США и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также заявили, что внимательно следят за ситуацией в РФ. В ВОЗ сообщили, что держат связь с российскими органами здравоохранения для выяснения обстоятельств случившегося.

"Судя по имеющейся неофициальной информации, риск для населения представляется низким", — заявил представитель ВОЗ.

Также в организации добавили, что оценка риска будет обновлена ​​по мере поступления дополнительной информации.

Что такое легочная чума

Легочная чума является редким и смертельно опасным заболеванием, которое вызывает бактерия Yersinia pestis. Из всех существующих форм чумы легочная считается самой опасной.

Существуют и другие формы чумы, которые вызывает Y. pestis, поражающие разные части организма.

Наиболее известная и распространенная форма – бубонная чума, которая чаще всего начинается после укуса блохи или при попадании бактерии в организм через порез или любое другое повреждение кожи. Эта форма чумы характерна воспалением лимфатических узлов и может перерастать в септическую форму чумы.

В Средневековье была распространена бубонная чума Фото: Public Domain

Септическая чума поражает кровеносную систему, что приводит к полиорганной недостаточности, когда одновременно начинают отказывать разные органы. Ею также можно заразиться через укус блохи.

Фарингеальная чума поражает глотку человека. В этом случае заражение происходит при употреблении в пищу инфицированного мяса.

Как передается легочная чума

Легочная чума – это единственная разновидность заболевания, которое передается от человека к человеку. В этом случае, переносчиками бактерии являются частицы секрета дыхательных путей, которые попадают в воздух при кашле или чихании зараженного человека. Также заразиться можно через капли выделений от инфицированных животных.

Какие симптомы легочной чумы

В случае с легочной чумой, бактерия попадает в легкие и вызывает тяжелую пневмонию, которая затрудняет дыхание. Чаще всего симптомы появляются в течение 24 часов после заражения.

Среди других симптомов также выделяют лихорадку, головную боль, ломоту в теле, головокружение, слабость, утомляемость, тошнота, рвота и диарея.

Эксперты подчеркивают, что без лечения легочная чума почти всегда приводит к летальному исходу.

Какое лечение легочной чумы

В большинстве случаев при лечении легочной чумы прописывается курс антибиотиков продолжительностью не мнее 10-14 дней. Наилучшие шансы на выздоровление имеют пациенты, которые начинают прием антибиотиков в первые 24 часа после заражения.

Больным может понадобиться подача дополнительного кислорода Фото: Flickr

Также применяется поддерживающая терапия: подача дополнительного кислорода, восполнение жидкости в организме и обеспечение постельного режима.

Существует ли вакцина от чумы

Вакцины против чумы применяются еще с XIX века, но проблема заключается в том, что неизвестно, защищают ли они конкретно от легочной формы заболевания.

Обычно ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию людей от чумы. Исключение составляют группы риска – сотрудники лабораторий, которые подвергаются опасности заражения.

Как часто чума встречается в наши дни

Специалист по инфекционным заболеваниям доктор Тайлер Эванс говорит, что чума продолжает существовать и по сей день, несмотря на то, что многие считают это заболевание "призраком из прошлого".

В XIV веке чума, которая получила название "Черная смерть", унесла в Европе жизни более 50 млн человек Фото: Pexels

Согласно историческим данным, в XIV веке чума, которая получила название "Черная смерть", унесла жизни более 50 млн человек в Европе. Благодаря антибиотикам болезнь стала поддаваться лечению, они по-прежнему встречается на всех континентах, кроме Океании.

По данным ВОЗ, с 1990-х годов большинство случаев заболевания среди людей регистрируется в Африке.

Разница заключается в том, что в отличие от Средневековья, сейчас чуму можно быстро диагностировать, а антибиотики первой и второй линии эффективно справляются с заболеванием.

Может ли чума выйти за пределы России

Специалисты ВОЗ заявляют, что риск для населения в целом представляется низким.

Инфекционист медицинского центра Penn State Health St. Joseph Рутул Далал заявил CNN, что при легочной форме чумы состояние больного ухудшается слишком быстро, что замедляет потенциальное распространение инфекции.

"Больному трудно даже ходить и заниматься повседневными делами, не говоря уже о том, чтобы куда-то ехать или лететь", — подчеркнул Далал.

От легочной чумы используются стандартные средства защиты Фото: Фото из открытых источников

Отмечается, что симптомы проявляются уже через 24 часа после заражения.

"Конечно, нужно проявлять осторожность. Однако на данный момент ситуация не достигла тех масштабов, которые мы наблюдали, например, во время пандемии COVID", — добавил инфекционист.

ВОЗ рекомендует людям, находящимся рядом с больными чумой, избегать прямого контакта с ними и соблюдать осторожность при обращении с биологическими жидкостями зараженных.

Медицинские работники, ухаживающие за пациентами с легочной формой чумы, обязаны использовать стандартные средства защиты. Им также может быть назначен профилактический прием антибиотиков.

В случае контакта с больным представители органов здравоохранения также будут наблюдать за членами семьи и другими лицами, тесно контактировавшими с инфицированным, и назначать им антибиотики до появления симптомов заболевания. Кроме того, рекомендуется регулярно мыть руки с мылом.