Фізики вперше продемонстрували, що відбувається всередині термоядерного реактора (відео)

Коли токамак запускається, усередині його зміцненого корпусу відбувається щось зачаровуюче. Вченим вдалося зняти на відео те, що відбувається всередині термоядерного реактора.

Плазма, що утворюється з важкого водню, на відео світиться рожевим кольором, вируючи та звиваючись усередині реактора. Потім у цей вир потрапляють крихітні частинки літію, які виблискують, наче чарівний пил, а потім спалахують яскравими зелено-жовтими смугами світла, пише Science Alert.

Завдяки кольоровій високошвидкісній камері, яка знімає 16 тис. кадрів на секунду, вчені змогли спостерігати за всім процесом у реальному часі.

Плазма нагрівається всередині установки ST40 компанії Tokamak Energy, створюючи умови, необхідні для зіткнення атомних ядер та отримання термоядерної енергії.

Термоядерний синтез знайде практичне застосування ще не скоро, але спостереження за траєкторіями розпеченого літію допоможуть фізикам вирішити головну проблему. Однією з головних перешкод термоядерного синтезу є безпечне відведення колосальної кількості тепла, що випромінюється термоядерною плазмою.

Щоб зіштовхувати атомні ядра, всередині токамака має підтримуватися температура в мільйони градусів. Однак утримати плазму непросто, і частина величезної енергії, що циркулює всередині, неминуче виривається назовні.

Енергія має кудись відводитися, тому конструкція токамаків передбачає відведення максимальної кількості цього тепла до спеціальних елементів — диверторів.

На сьогодні експерименти на токамаках тривають відносно недовго. Однак на майбутніх термоядерних електростанціях ці компоненти повинні будуть витримувати екстремальні теплові навантаження протягом тривалого часу, не руйнуючись.

Під час експериментів на установці ST40 дослідники фіксували теплові потоки, що сягали 150 мегават на квадратний метр.

Тому відведення тепла — одне з завдань, що досліджуються за допомогою ST40. Зокрема, вчені з’ясовують, чи можна залучити саму плазму для вирішення цієї проблеми.

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