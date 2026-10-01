Физики впервые показали, что происходит внутри термоядерного реактора (видео)

Когда токамак запускается, внутри его укрепленного корпуса происходит нечто завораживающее. Ученым удалось заснять на видео, что происходит внутри термоядерного реактора.

Плазма, которая появляется из тяжелого водорода, вспыхивает на видео розовым цветом, бурля и извиваясь внутри реактора. После в этот водоворот попадают крошечные частицы лития, которые сверкают, как волшебная пыль, а потом вспыхивают яркими зелено-желтыми полосами света, пишет Science Alert.

Благодаря цветной высокоскоростной камере, которая делает 16 тыс. кадров в секунду, ученые смогли наблюдать за всем процессом в реальном времени.

Плазма разогревается внутри установки ST40 компании Tokamak Energy, создавая условия, которые необходимы для столкновения атомных ядер и получения термоядерной энергии.

Термоядерный синтез получит практическое применение еще не скоро, но наблюдения за траекторий раскаленного лития помогут физикам решить главную проблему. Одним из главных препятствия термоядерного синтеза является безопасное отведение колоссального тепла, которое исходит от термоядерной плазмы.

Для того, что сталкивать атомные ядра, внутри токамака должна удерживаться температура в миллионы градусов. Однако удержать плазму непросто, и часть огромной энергии, циркулирующей внутри, неизбежно вырывается наружу.

Энергия должна куда-то уходить, поэтому конструкция токамаков предусматривает отвод максимального количества этого тепла к специальным элементам — диверторам.

На сегодняшний день эксперименты на токамаках длятся относительно недолго. Однако на будущих термоядерных электростанциях эти компоненты должны будут выдерживать экстремальные тепловые нагрузки в течение длительного времени, не разрушаясь.

В ходе экспериментов на установке ST40 исследователи фиксировали тепловые потоки, достигающие 150 мегаватт на квадратный метр.

Поэтому отвод тепла — одна из задач, изучаемых с помощью ST40. В частности, ученые выясняют, можно ли задействовать саму плазму для решения этой проблемы.

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