Зламати шифр німецької "Енігми" допомогла 20-річна дівчина: вона нічого не розуміла у криптографії

Британка Мейвіс Левер, а згодом Мейвіс Бейті, назавжди увійшла в історію криптографії. Її відкриття стало вирішальним під час Другої світової війни.

19-річна Мейвіс Левер прибула до Блетчлі-парку, володіючи німецькою мовою, але практично не маючи знань із криптографії. Всього за кілька місяців вона почала брати участь у розшифруванні шифрів, які країни "Осі" вважали незламними, пише Фокус.

До війни вона вивчала німецьку мову в Університетському коледжі Лондона, але навчання довелося перервати. У 1940 році її завербувала британська розвідка й відправила до групи ексцентричного дешифрувальника Діллі Нокса. За спогадами Мейвіс, їхнє знайомство розпочалося зі слів: "Ми розшифровуємо шифри машин. Олівець із собою?".

Працюючи з італійською версією шифру "Енігма" для військово-морського флоту, Мейвіс вивчала фрагменти тексту, які здавалися безглуздими, аж поки не розпізнала слово PERSONALE. Це допомогло підтвердити, що італійці, як і раніше, використовували процедури, якими могли скористатися британці.

Потім сталося одне з тих дрібних спостережень, від яких інколи залежить результат війни.

Вивчаючи зашифроване повідомлення, яке раніше вважали нісенітницею, Мейвіс помітила дивну деталь: у ньому зустрічалися майже всі літери алфавіту, крім L. Вона припустила, що радист перед шифруванням полінувався і кілька разів натиснув одну й ту саму клавішу. Вона виявилася права. Ця помилка дозволила зробити прорив, необхідний для злому системи "Енігма", яку використовувала німецька військова розвідка, Абвер.

Наслідки були колосальними. Злам каналів зв’язку "Абвера" допоміг Великій Британії переконатися, що німецька розвідка вводиться в оману подвійними агентами.

Її робота з італійськими шифрами також дозволила отримати важливі розвідувальні дані перед битвою біля мису Матапан у 1941 році, під час якої Королівський військово-морський флот завдав нищівної поразки італійському флоту. Пізніше адмірал Ендрю Каннінгем особисто відвідав Блетчлі-парк, щоб подякувати розшифрувальникам. На той час Мейвіс було всього трохи більше двадцяти років.

Після війни Мейвіс, яка вже мала прізвище Бейті, здобула зовсім іншу репутацію — як історик садово-паркового мистецтва та захисниця історичної спадщини. У 1987 році вона була нагороджена орденом Британської імперії (MBE), а в 2013 році померла у віці 92 років.

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