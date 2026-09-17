Взломать шифр немецкой "Энигмы" помогла 20-летняя девушка: она ничего не понимала в криптографии

Британка Мэйвис Левер, а в последствии Мэйвис Бейти навсегда вошла в историю криптографии. Ее открытие стало решающим во время Второй мировой войны.

19-летняя Мэйвис Левер прибыла в Блетчли-парк, владея немецким языком, но практически ничего не зная о криптографии. Всего за несколько месяцев она начала участвовать во взломе шифров, которые страны “Оси” считали не поддающимися прочтению, пишет Фокус.

До войны она изучала немецкий язык в Университетском колледже Лондона, но учебу пришлось прервать. В 1940 году ее завербовала британская разведка и направила в группу эксцентричного взломщика шифров Дилли Нокса. По воспоминаниям Мэйвис, их знакомство началось со слов: “Мы взламываем шифры машин. Карандаш с собой?”.

Работая с итальянской версией шифра “Энигма” для военно-морского флота, Мэйвис изучала фрагменты текста, казавшиеся бессмысленными, пока не распознала слово PERSONALE. Это помогло подтвердить, что итальянцы по-прежнему использовали процедуры, которыми могли воспользоваться британцы.

Затем последовало одно из тех мелких наблюдений, от которых порой зависит исход войны.

Изучая зашифрованное сообщение, которое ранее сочли бессмыслицей, Мэйвис заметила странную деталь: в нем встречались почти все буквы алфавита, кроме L. Она предположила, что радист перед шифрованием поленился и несколько раз нажал одну и ту же клавишу. Она оказалась права. Эта ошибка позволила совершить прорыв, необходимый для взлома системы “Энигма”, которую использовала немецкая военная разведка, Абвер.

Последствия были колоссальными. Взлом каналов связи Абвера помог Великобритании убедиться, что немецкая разведка вводится в заблуждение двойными агентами.

Ее работа с итальянскими шифрами также позволила получить важные разведданные перед битвой у мыса Матапан в 1941 году, в ходе которой Королевский военно-морской флот нанес сокрушительное поражение итальянскому флоту. Позднее адмирал Эндрю Каннингем лично посетил Блетчли-парк, чтобы поблагодарить взломщиков шифров. В то время Мэйвис было всего двадцать с небольшим.

После войны Мэйвис уже с фамилией Бейти завоевала совершенно иную репутацию — как историк садово-паркового искусства и защитник исторического наследия. В 1987 году она была удостоена ордена Британской империи (MBE), а в 2013 году скончалась в возрасте 92 лет.

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