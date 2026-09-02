Всесвітньо відомі лампи Тіффані приховують "незручну" таємницю: що ховається під абажуром

Лампи Тіффані є одним із найзнаковіших предметів американського дизайну. Протягом десятиліть компанія приписувала дизайн цих унікальних ламп художнику та живописцю Луїсу Комфорту Тіффані.

Як виявилося, знамениті екземпляри ламп "Тіффані" спроектував зовсім не Тіффані. Клара Дрісколл керувала жіночим відділом огранування скла у студії Тіффані, очолюючи 27 жінок, які займалися огрануванням та підгонкою скла. Вона виросла в Таллмаджі, штат Огайо, навчалася в школі дизайну в Клівленді та приєдналася до компанії в 1887 році у віці 21 року, пише "Фокус".

Її лампа у формі бабки отримала бронзову медаль на Всесвітній виставці в Парижі у 1900 році. У 1904 році нью-йоркська газета назвала її дизайнеркою цієї лампи.

Клара Дрісколл за роботою Фото: Wiki Commons

Це єдина згадка про внесок Дрісколла. У корпоративній літературі згадувалася лише Тіффані, а архіви студії були втрачені після її закриття у 1930-х роках.

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Потім у 2005 році з’явилися кілька сотень сімейних листів. Дрісколл постійно писала своїй матері та сестрам в Огайо, докладно описуючи свої будні у студії. У них вона називає себе дизайнеркою абажурів із зображенням гліцинії, метелика, папороті, маку та бабки. Тіффані зустрічався з нею щонайменше раз на тиждень, щоб обговорити роботу.

В одному листі від липня 1902 року йдеться про замовлення на сорок абажурів із бабками та п’ять ламп із гліциніями. У листі Дрісколл із певним задоволенням зазначає, що гліцинії були її власною розробкою і продавалися по 250 доларів кожна.

Нащадок Дрісколла передав досліднику Мартіну Ейдельбергу з Ратгерського університету коробку з листами. Також було знайдено ще одну партію документів в історичному товаристві у Квінсі, а третій комплект — у Кентському державному університеті.

Нью-Йоркське історичне товариство організувало виставку, присвячену знайденим ним матеріалам. Через сто років після того, як Дрісколл розробила ці лампи, вони нарешті отримали її ім’я.