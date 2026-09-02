Всемирно известные лампы Тиффани скрывают "неудобный" секрет: что прячется под абажуром

Лампы Тиффани являются одним из самых знаковых предметов американского дизайна. На протяжении десятилетий компания приписывала дизайн уникальных ламп художнику и живописцу Луису Комфорту Тиффани.

Как оказалось, знаменитые экземпляры ламп Тиффани спроектировал совсем не Тиффани. Клара Дрисколл руководила женским отделом огранки стекла в студии Тиффани, возглавляя 27 женщин, которые занимались огранкой и подгонкой стекла. Она выросла в Таллмадже, штат Огайо, училась в школе дизайна в Кливленде и присоединилась к компании в 1887 году в возрасте 21 года, пишет Фокус.

Ее лампа в виде стрекозы получила бронзовую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. В 1904 году нью-йоркская газета назвала ее дизайнером этой лампы.

Клара Дрисколл за работой Фото: Wiki Commons

Это единственное упоминание вклада Дрисколл. В корпоративной литературе указывался только Тиффани, а архивы студии были утеряны после её закрытия в 1930-х годах.

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Затем в 2005 году всплыли несколько сотен семейных писем. Дрисколл постоянно писала своей матери и сестрам в Огайо, подробно описывая свои дни в студии. В них она называет себя дизайнером абажуров с изображением глицинии, бабочки, папоротника, мака и стрекозы. Тиффани встречался с ней как минимум раз в неделю, чтобы обсудить работу.

В одном письме от июля 1902 года описывается заказ на сорок абажуров со стрекозами и пять ламп с глициниями. В письме Дрисколл с некоторым удовлетворением отмечает, что глицинии были ее дизайном и продавались по 250 долларов каждая.

Исследователю Мартину Эйдельбергу из Ратгерса потомок Дрисколл передал коробку с письмами. Также была найдена еще одна партия документов в историческом обществе в Квинсе, а третий комплект – в Кентском государственном университете.

Нью-Йоркское историческое общество организовало выставку, посвященную найденным ими материалам. Спустя сто лет после того, как Дрисколл разработала эти лампы, они наконец-то получили ее имя.