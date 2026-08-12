У Китаї поїзд розігнався до 750 км/год за 5 секунд: ця технологія призначена не для людей

У Китаї експериментальний вагон на магнітній левітації вагою майже 1160 кг втретє за шість місяців побив рекорд. Він розігнався від 0 до 750 км/год за 5,3 секунди.

Однак експерти вважають, що не варто очікувати появи таких поїздів у найближчому майбутньому. Ця технологія, найімовірніше, знайде застосування у сфері ракетних технологій і посилить військовий потенціал Китаю, пише Popular Science.

Потяги на магнітній левітації можна зустріти в Китаї, Японії та деяких регіонах Європи. Такі потяги можуть перевозити пасажирів зі швидкістю понад 320 км/год. Система працює за допомогою спеціальної системи магнітних котушок, що генерують змінні електромагнітні поля.

Найшвидший у світі комерційний поїзд на магнітній подушці — це Фусінський залізничний вокзал у Китаї, який розвиває максимальну швидкість 350 км на годину.

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Але зараз лабораторія Дунху експериментує з набагато потужнішими системами живлення. Ці випробування підтвердили безліч нових технологічних досягнень, зокрема високоефективну подачу енергії, керування левітацією, позиціонування, електромагнітну тягу та екстрене гальмування.

Точність має першочергове значення для безпечного досягнення цих показників прискорення. Вагон поїзда вагою близько 1160 кг дуже важкий у стані спокою, а це означає, що для того, щоб розігнати його до таких високих швидкостей за лічені секунди, потрібна неймовірна кількість сили та енергії. Експериментальний поїзд порівняно легкий при таких швидкостях, що означає, що відхилення від курсу обмежені всього 0,5 міліметрами. Системи керування також повинні забезпечувати аналогічно точне позиціонування, щоб утримувати транспортний засіб у межах робочих параметрів.

Однак такі швидкості, можливо, ніколи не будуть досягнуті на стандартному приміському поїзді на магнітній подушці. З огляду на загальні витрати на інфраструктуру, енергетичні потреби та проблеми безпеки, інженери припускають, що аналогічні технології знайдуть застосування в ракетобудуванні та військовій авіації. Наприклад, адаптація системи для швидкого розгону вантажних ракет, дронів та інших літаків перед зльотом може значно знизити потребу в паливі на борту. Інші системи на магнітній подушці можуть бути використані в промислових транспортних системах та ліфтах.