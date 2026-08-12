В Китае поезд разогнался до 750 км/ч за 5 секунд: технология предназначена не для людей

В Китае третий раз за шесть месяцев побил рекорд экспериментальный вагон магнитной левитации весом почти 1160 кг. Он достиг скорости от 0 до 750 км/ч за 5,3 секунды.

Но эксперты считают, что не стоит ждать появления подобных поездов в обозримом будущем. Эта технология, скорее всего, получит применение в сфере ракетных технологий и увеличит военные возможности Китая, пишет Popular Science.

Поезда на магнитной левитации можно встретить в Китае, Японии и некоторых частях Европы. Такие поезда могу перевозить пассажиров со скоростью более 320 км/ч. Система работает с помощью специальной системы магнитных катушек, генерирующих переменные электромагнитные поля.

Самый быстрый в мире коммерческий поезд на магнитной подушке — это Фусинский железнодорожный вокзал в Китае, который развивает максимальную скорость 350 км в час.

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Но сейчас лаборатория Дунху экспериментирует с гораздо более мощными системами питания. Эти испытания подтвердили множество новых технологических достижений, включая высокоэффективную подачу энергии, управление левитацией, позиционирование, электромагнитную тягу и экстренное торможение.

Точность имеет первостепенное значение для безопасного достижения этих показателей ускорения. Вагон поезда весом около 1160 кг очень тяжелый в состоянии покоя, а это значит, что для того, чтобы разогнать его до таких высоких скоростей за считанные секунды, требуется невероятное количество силы и энергии. Экспериментальный поезд сравнительно легкий при таких скоростях, что означает, что отклонения от курса ограничены всего 0,5 миллиметрами. Системы управления также должны обеспечивать аналогично точное позиционирование, чтобы удерживать транспортное средство в пределах рабочих параметров.

Однако такие скорости могут никогда не быть достигнуты на стандартном пригородном поезде на магнитной подушке. Учитывая общие затраты на инфраструктуру, энергетические потребности и проблемы безопасности, инженеры предполагают, что аналогичные технологии найдут применение в ракетостроении и военной авиации. Например, адаптация системы для быстрого разгона грузовых ракет, дронов и других самолетов перед взлетом может значительно снизить потребность в топливе на борту. Другие системы на магнитной подушке могут быть использованы в промышленных транспортных системах и лифтах.