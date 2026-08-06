Порада ChatGPT довела 60-річного чоловіка до психозу та галюцинацій: що він порадив

60-річний чоловік із Сіетла потрапив до лікарні з нападами параної, слуховими та зоровими галюцинаціями. Чоловік звернувся до відділення невідкладної допомоги, стверджуючи, що його отруїв сусід.

Медики провели низку аналізів, але не виявили жодних ознак отруєння. Ситуація змінилася, коли аналіз крові показав, що рівень хлорид-іонів (заряджених частинок елемента хлору) суттєво перевищує норму. Лікарі припустили, що пацієнт страждає на гіперхлоремію — стан, при якому хлоридні іони накопичуються в крові. Такий діагноз можна зустріти у людей, які страждають від зневоднення або споживають занадто багато солі, пише Live Science.

Коли лікарі виміряли концентрацію інших іонів у крові пацієнта, вони зрозуміли, що ця первісна інтерпретація була неправильною.

Подальші дослідження показали, що кров пацієнта загалом мала надто негативний заряд. Найбільш імовірним поясненням було те, що негативно заряджена отрута накопичувалася надто швидко, щоб організм зміг компенсувати цю зміну, вичерпавши запаси інших іонів.

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Токсикологічний центр встановив, що у 60-річного чоловіка — псевдогіперхлоремія. Це означає, що лабораторний аналіз на хлорид помилково виявляє інший негативно заряджений іон. Це створює враження, що рівень хлориду у пацієнта занадто високий, приховуючи при цьому справжню проблему.

Такі показники можуть бути наслідком прийому високої дози аспірину, але у пацієнта не було підвищеного рівня цього знеболювального препарату в крові.

Наступним підозрюваним виявився бромід — це негативно заряджений іон брому. Бром розташований трохи нижче хлору в періодичній таблиці, а це означає, що їхні іони мають схожі хімічні властивості, такі як заряд і розмір, і в попередніх звітах бромід викликав спрацьовування лабораторного тесту на хлорид.

Коли лікарі виміряли рівень бромиду в організмі пацієнта, вони виявили, що він приблизно у 230 разів перевищує норму. Йому поставили діагноз "отруєння бромидом", яке може спричиняти неврологічні симптоми, такі як галюцинації та параноя.

Пацієнт провів у лікарні три тижні, і його стан стабілізувався. Коли чоловік почувався краще, він розповів, що намагався знайти здорову альтернативу кухонній солі. Він звернувся за допомогою до чат-бота ChatGPT, який порадив замінити хлорид натрію на бромід натрію. Кілька місяців пацієнт дотримувався поради чат-бота.

Раніше ліки з бромидною сіллю були популярними й застосовувалися для лікування різних захворювань, таких як головний біль або розлад шлунка. Однак ці препарати були виведені з обігу, коли лікарі зрозуміли, що на частку броміду припадало 8% випадків госпіталізації до психіатричних лікарень на початку 20 століття.

Отруєння бромидом у наш час трапляється рідко, тому лікарі зазвичай не припускають, що їхні пацієнти, які страждають на параною чи галюцинації, можуть мати цю форму отруєння. Однак добавки з бромидом легко придбати в Інтернеті, що створює можливості для таких випадків.

Медики вирішили перевірити, чи порадить ChatGPT знову бромідну сіль, якщо поставити йому таке саме запитання. У підсумку бот знову запропонував бромідну сіль як альтернативу. Ця відповідь не містила попередження про шкоду надмірного споживання броміду.

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