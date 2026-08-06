60-летний мужчина из Сиэтла попал в больницу с приступами паранойи, слуховыми и зрительными галлюцинациями. Мужчина обратился в отделение неотложной помощи утверждая, что его отравил сосед.

Медики провели ряд анализов, но не нашли никаких подтверждений отравления. Ситуация изменилась, когда анализ крови показал, что уровень хлорида-ионов (заряженных частиц элемента хлора) существенно превышает норму. Врачи предположили, что пациент страдает от гиперхлоремии – состояние, при котором хлорид-ионы накапливаются в крови. Такой диагноз можно встретить у людей, которые страдают от обезвоживания или потребляют слишком много соли, пишет Live Science.

Когда врачи измерили концентрацию других ионов в крови пациента, они поняли, что эта первоначальная интерпретация была неверной.

Дальнейшие исследования показали, что кровь пациента в целом была слишком отрицательно заряжена. Наиболее вероятным объяснением было то, что отрицательно заряженный яд накапливался слишком быстро, чтобы организм смог компенсировать это изменение, истощив запасы других ионов.

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Токсикологический центр выяснил, что у 60-летнего мужчины севдогиперхлоремия. Это означает, что лабораторный анализ на хлорид ошибочно обнаруживает другой отрицательно заряженный ион. Это создает впечатление, что уровень хлорида у пациента слишком высок, маскируя при этом реальную проблему.

Такие показатели могут быть результатом приема высокой дозы аспирина, но у пациента не было высоких уровней этого обезболивающего в крови.

Следующим подозреваемым оказался бромид – это отрицательно заряженный ион брома. Бром находится чуть ниже хлора в периодической таблице, а это значит, что их ионы обладают схожими химическими свойствами, такими как заряд и размер, и в предыдущих отчетах бромид вызывал срабатывание лабораторного теста на хлорид.

Когда врачи измерили уровень бромида у пациента, они обнаружили, что он примерно в 230 раз выше нормы. Ему поставили диагноз отравление бромидом, которое может вызывать неврологические симптомы, такие как галлюцинации и паранойя.

Пациент провел в больнице три недели и его состояние стабилизировалось. Когда мужчина почувствовал себя лучше, он рассказал, что пытался найти здоровую альтернативу поваренной соли. Он обратился за помощью к чат-боту ChatGPT, который посоветовал заменить хлорид натрия на бромид натрия. Несколько месяцев пациент следовал совету чат-бота.

Раньше лекарства с бромидной солью были популярны и применялись для лечения различных заболеваний, таких как головная боль или расстройство желудка. Но препараты были выведены из употребления, когда врачи поняли, что на долю бромида приходилось 8% случаев госпитализации в психиатрические больницы в начале 20-го века.

Отравление бромидом в наши дни встречается редко, поэтому врачи обычно не предполагают, что их пациенты, испытывающие паранойю или галлюцинации, могут страдать от этой формы отравления. Однако добавки с бромидом легко приобрести онлайн, что открывает возможности для таких случаев.

Медики решили проверить, посоветует ли ChatGPT бромидную соль снова, если ему задать такой же вопрос. В итоге, бот снова предложил бромидную соль в качестве альтернативы. Этот ответ не содержал предупреждения о вреде чрезмерного потребления бромида.

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