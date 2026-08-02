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Наука

Літаючий поштар і електричний пес: які технології передбачали 100 років тому (фото)

Якими люди 100 років тому уявляли собі технології майбутнього
Технології майбутнього: якими їх уявляли собі люди 100 років тому | Фото: Internet Archive

Деякі прогнози футурологів минулого справдилися, а інші сьогодні виглядають досить кумедно.

2 серпня 2020 року відбувся справжній прорив у освоєнні космосу. Тоді, після кількох місяців перебування в космосі, успішно здійснив посадку багаторазовий космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX. Це був перший демонстраційний пілотований політ космічного корабля з астронавтами на борту до Міжнародної космічної станції (МКС). Тепер Crew Dragon є єдиним у світі багаторазовим космічним кораблем, на якому до МКС літають астронавти з різних країн світу.

Неймовірно? Так. Але з часом багато технологій здаються нам настільки звичними, що ми навіть не звертаємо на них уваги. Фокус зібрав добірку зображень, які показують, яким люди уявляли майбутнє 100 і більше років тому. Деякі передбачення збулися, а інші сьогодні виглядають досить кумедно.

Відео дня
Перший політ Crew Dragon у космос
Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX
Фото: SpaceX

Літаючий транспорт

Якими люди 100 років тому уявляли собі технології майбутнього
На ілюстрації 1882 року зображено літальні апарати, зокрема автомобілі та автобуси, якими, як передбачалося, люди користуватимуться у 2000 році
Фото: Internet Archive

На ілюстрації 1882 року зображено літальні апарати, зокрема автомобілі та автобуси, якими, як передбачалося, користуватимуться люди у 2000 році. Технології літаючих транспортних засобів зараз активно розвиваються, але вони поки що не стали масовим явищем. До того ж сучасні транспортні засоби з вертикальним зльотом і посадкою, призначені для кількох пасажирів, більше схожі на літаки або вертольоти.

Літаючий поштар

Якими люди 100 років тому уявляли собі технології майбутнього
На ілюстрації 1899 року показано, що пошту доставлятимуть поштарі на літаючих автомобілях прямо в руки адресата
Фото: Internet Archive

Наприкінці XIX століття багато футурологів вважали, що через 100 років літаючі автомобілі міцно увійдуть у наше життя, і їх використовуватимуть повсюдно. На ілюстрації 1899 року показано, що пошту доставлятимуть листоноші на літаючих автомобілях прямо в руки адресата. Люди в минулому, ймовірно, навіть не могли уявити, що з’являться інтернет та електронна пошта.

Пристрій для миття підлоги

Якими люди 100 років тому уявляли собі технології майбутнього
У 1899 році футурологи передбачили, що в майбутньому з"явиться машина, яка сама митиме підлоги та прибиратиме в будинку
Фото: Internet Archive

У 1899 році футурологи передбачили, що в майбутньому з’явиться машина, яка сама митиме підлоги та прибиратиме в будинку. Тоді ще ніхто не здогадувався, що в 1901 році буде винайдено пилосос, який з часом значно спростив прибирання в будинку. Ну а зараз мільйони людей по всьому світу використовують роботів-пилососи, які також можуть вимити підлогу. Але уявити собі саме таку машину, ймовірно, було складно понад 100 років тому.

Навчання за допомогою машин

Якими люди 100 років тому уявляли собі технології майбутнього
У 1901 році футурологи передбачили, що у 2000 році діти в школі отримуватимуть інформацію за допомогою спеціальної машини
Фото: Internet Archive

У 1901 році футурологи передбачили, що у 2000 році діти в школі отримуватимуть інформацію за допомогою спеціальної машини. Передбачалося, що шкільний вчитель завантажуватиме підручники в машину, тоді як його помічник обертатиме рукоятку, передаючи вміст книг якимось чином по дротах на шоломи учнів, а звідти інформація якимось чином мала потрапляти в мозок.

Зараз багато дітей слухають аудіокниги та інший освітній контент за допомогою своїх смартфонів. Хоча в школі вчителі й досі працюють так само, як і раніше, просто використовують нові технології для подання інформації.

Відеотелефон

Якими люди 100 років тому уявляли собі технології майбутнього
Появу відеодзвінків було передбачено ще в 1918 році
Фото: Internet Archive

2020 рік, коли пандемія COVID-19 була в розпалі, став роком відеодзвінків. Відтоді спілкування за допомогою відеозв’язку стало звичною справою. Але появу цієї технології було передбачено ще в 1918 році. У журналі Electrical Experimenter з’явилася стаття з описом пристрою під назвою "телефот", за допомогою якого можна бачити іншу людину, спілкуючись по телефону. У статті зазначалося, що винахід такого пристрою є неминучим. Так і сталося.

Електричний пес

Якими люди 100 років тому уявляли собі технології майбутнього
У 1923 році футурологи досить точно передбачили появу через 100 років роботів-собак
Фото: Internet Archive

У 1923 році футурологи досить точно передбачили появу через 100 років роботів-собак. Зараз вони вже створені, хоча їх не використовують як домашніх тварин. Футурологи вважали, що в майбутньому люди створять штучних вихованців, які працюватимуть на батарейках і використовуватимуть магніт, щоб йти за господарем, який тримає металеву палицю.

Планування харчування за допомогою комп’ютера

Якими люди 100 років тому уявляли собі технології майбутнього
У 1967 році в США вийшов короткометражний фільм під назвою "1999 рік нашої ери", у якому показано, як комп"ютери можуть покращити життя людей
Фото: YouTube

У 1967 році в США вийшов короткометражний фільм під назвою "1999 рік нашої ери", у якому показано, як комп’ютери можуть покращити життя людей. У фільмі було показано домашній комп’ютер, який допомагає родині планувати своє харчування. Також за допомогою цього комп’ютера можна робити покупки, не виходячи з дому. Цей прогноз повністю справдився: багато людей роблять покупки онлайн, а штучний інтелект допоможе скласти не лише план харчування.