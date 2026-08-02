Літаючий поштар і електричний пес: які технології передбачали 100 років тому (фото)

Деякі прогнози футурологів минулого справдилися, а інші сьогодні виглядають досить кумедно.

2 серпня 2020 року відбувся справжній прорив у освоєнні космосу. Тоді, після кількох місяців перебування в космосі, успішно здійснив посадку багаторазовий космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX. Це був перший демонстраційний пілотований політ космічного корабля з астронавтами на борту до Міжнародної космічної станції (МКС). Тепер Crew Dragon є єдиним у світі багаторазовим космічним кораблем, на якому до МКС літають астронавти з різних країн світу.

Неймовірно? Так. Але з часом багато технологій здаються нам настільки звичними, що ми навіть не звертаємо на них уваги. Фокус зібрав добірку зображень, які показують, яким люди уявляли майбутнє 100 і більше років тому. Деякі передбачення збулися, а інші сьогодні виглядають досить кумедно.

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Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Фото: SpaceX

Літаючий транспорт

На ілюстрації 1882 року зображено літальні апарати, зокрема автомобілі та автобуси, якими, як передбачалося, люди користуватимуться у 2000 році Фото: Internet Archive

На ілюстрації 1882 року зображено літальні апарати, зокрема автомобілі та автобуси, якими, як передбачалося, користуватимуться люди у 2000 році. Технології літаючих транспортних засобів зараз активно розвиваються, але вони поки що не стали масовим явищем. До того ж сучасні транспортні засоби з вертикальним зльотом і посадкою, призначені для кількох пасажирів, більше схожі на літаки або вертольоти.

Літаючий поштар

На ілюстрації 1899 року показано, що пошту доставлятимуть поштарі на літаючих автомобілях прямо в руки адресата Фото: Internet Archive

Наприкінці XIX століття багато футурологів вважали, що через 100 років літаючі автомобілі міцно увійдуть у наше життя, і їх використовуватимуть повсюдно. На ілюстрації 1899 року показано, що пошту доставлятимуть листоноші на літаючих автомобілях прямо в руки адресата. Люди в минулому, ймовірно, навіть не могли уявити, що з’являться інтернет та електронна пошта.

Пристрій для миття підлоги

У 1899 році футурологи передбачили, що в майбутньому з"явиться машина, яка сама митиме підлоги та прибиратиме в будинку Фото: Internet Archive

У 1899 році футурологи передбачили, що в майбутньому з’явиться машина, яка сама митиме підлоги та прибиратиме в будинку. Тоді ще ніхто не здогадувався, що в 1901 році буде винайдено пилосос, який з часом значно спростив прибирання в будинку. Ну а зараз мільйони людей по всьому світу використовують роботів-пилососи, які також можуть вимити підлогу. Але уявити собі саме таку машину, ймовірно, було складно понад 100 років тому.

Навчання за допомогою машин

У 1901 році футурологи передбачили, що у 2000 році діти в школі отримуватимуть інформацію за допомогою спеціальної машини Фото: Internet Archive

У 1901 році футурологи передбачили, що у 2000 році діти в школі отримуватимуть інформацію за допомогою спеціальної машини. Передбачалося, що шкільний вчитель завантажуватиме підручники в машину, тоді як його помічник обертатиме рукоятку, передаючи вміст книг якимось чином по дротах на шоломи учнів, а звідти інформація якимось чином мала потрапляти в мозок.

Зараз багато дітей слухають аудіокниги та інший освітній контент за допомогою своїх смартфонів. Хоча в школі вчителі й досі працюють так само, як і раніше, просто використовують нові технології для подання інформації.

Відеотелефон

Появу відеодзвінків було передбачено ще в 1918 році Фото: Internet Archive

2020 рік, коли пандемія COVID-19 була в розпалі, став роком відеодзвінків. Відтоді спілкування за допомогою відеозв’язку стало звичною справою. Але появу цієї технології було передбачено ще в 1918 році. У журналі Electrical Experimenter з’явилася стаття з описом пристрою під назвою "телефот", за допомогою якого можна бачити іншу людину, спілкуючись по телефону. У статті зазначалося, що винахід такого пристрою є неминучим. Так і сталося.

Електричний пес

У 1923 році футурологи досить точно передбачили появу через 100 років роботів-собак Фото: Internet Archive

У 1923 році футурологи досить точно передбачили появу через 100 років роботів-собак. Зараз вони вже створені, хоча їх не використовують як домашніх тварин. Футурологи вважали, що в майбутньому люди створять штучних вихованців, які працюватимуть на батарейках і використовуватимуть магніт, щоб йти за господарем, який тримає металеву палицю.

Планування харчування за допомогою комп’ютера

У 1967 році в США вийшов короткометражний фільм під назвою "1999 рік нашої ери", у якому показано, як комп"ютери можуть покращити життя людей Фото: YouTube

У 1967 році в США вийшов короткометражний фільм під назвою "1999 рік нашої ери", у якому показано, як комп’ютери можуть покращити життя людей. У фільмі було показано домашній комп’ютер, який допомагає родині планувати своє харчування. Також за допомогою цього комп’ютера можна робити покупки, не виходячи з дому. Цей прогноз повністю справдився: багато людей роблять покупки онлайн, а штучний інтелект допоможе скласти не лише план харчування.