Летающий почтальон и электрическая собака: какие технологии предсказывали 100 лет назад (фото)

Некоторые прогнозы футурологов прошлого сбылись, а другие сегодня выглядят довольно забавно.

2 августа 2020 года произошел настоящий прорыв в освоении космоса. Тогда, после нескольких месяцев пребывания в космосе, успешно совершил посадку многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый демонстрационный пилотируемый полет космического корабля с астронавтами на борту на Международную космическую станцию (МКС). Теперь Crew Dragon является единственным в мире многоразовым космическим кораблем, на котором летают на МКС астронавты и разных стран мира.

Потрясающе? Да. Но спустя время многие технологии кажутся нам настолько обыденными, что мы даже не обращаем на них внимание. Фокус собрал коллекцию изображений, которые показывают, каким видели будущее люди 100 и более лет назад. Некоторые предсказания сбылись, а другие сегодня выглядят довольно забавно.

Відео дня

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Фото: SpaceX

Летающий транспорт

На иллюстрации 1882 года показаны летательные аппараты, включая автомобили и автобусы, которыми, как предсказывалось, будут пользоваться люди в 2000 году Фото: Internet Archive

На иллюстрации 1882 года показаны летательные аппараты, включая автомобили и автобусы, которыми, как предсказывалось, будут пользоваться люди в 2000 году. Технологии летающих транспортных средств сейчас активно развиваются, но они пока не стали массовым явлением. К тому же современные транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенные для нескольких пассажиров, больше похожи на самолеты или вертолеты.

Летающий почтальон

На иллюстрации 1899 года показано, что почту будут доставлять почтальоны на летающих автомобилях прямо в руки адресата Фото: Internet Archive

В конце XIX века многие футурологи считали, что через 100 лет летающие автомобили прочно войдут в нашу жизнь и их будут использовать повсеместно. На иллюстрации 1899 года показано, что почту будут доставлять почтальоны на летающих автомобилях прямо в руки адресата. Люди в прошлом, вероятно, не могли и представить, что появится интернет и электронная почта.

Аппарат для мытья полов

В 1899 году футурологи предсказали, что в будущем появится машина, которая будет сама мыть полы и убирать в доме Фото: Internet Archive

В 1899 году футурологи предсказали, что в будущем появится машина, которая будет сама мыть полы и убирать в доме. Тогда еще никто не догадывался, что в 1901 году будет изобретен пылесос, который со временем значительно упростил уборку в доме. Ну а сейчас миллионы людей по всему миру используют роботов-пылесосов, которые также могут вымыть пол. Но представить себе именно такую машину, вероятно, было сложно более 100 лет назад.

Обучение с помощью машин

В 1901 году футурологи предсказали, что в 2000 году дети в школе будут получать информацию с помощью специальной машины Фото: Internet Archive

В 1901 году футурологи предсказали, что в 2000 году дети в школе будут получать информацию с помощью специальной машины. Предполагалось, что школьный учитель будет загружать учебники в машину, в то время как его помощник будет вращать рукоятку, передавая содержимое книг каким-то образом по проводам на шлемы учеников, а оттуда информация каким-то образом должна попадать в мозг.

Сейчас многие дети слушают аудиокниги и другой образовательный контент с помощью своих смартфонов. Хотя в школе учителя все еще работают, как и раньше, просто используют новые технологии для подачи информации.

Видеотелефон

Появление видеозвонков было предсказано еще в 1918 году Фото: Internet Archive

2020 год, когда был разгар пандемии COVID-19, стал годом видеозвонков. С тех пор общение с помощью видеосвязи стало обычной практикой. Но появление этой технологии было предсказано еще в 1918 году. В журнале Electrical Experimenter появилась статья с описанием устройства, названного телефот, с помощью которого можно видеть другого человека, общаясь по телефону. В статье было сказано, что изобретение такого устройства является неизбежным. Так и получилось.

Электрическая собака

В 1923 году футурологи довольно точно предсказали появление через 100 лет роботов-собак Фото: Internet Archive

В 1923 году футурологи довольно точно предсказали появление через 100 лет роботов-собак. Сейчас они уже созданы, хотя их не используют в качестве домашнего животного. Футурологи считали, что в будущем люди создадут искусственных питомцев, работающих на батарейках, которые будут использовать магнит, чтобы идти за хозяином, держащим металлическую трость.

Планирование питания с помощью компьютера

В 1967 году в США появился короткометражный фильм под названием "1999 год нашей эры", в котором показано, как компьютеры могут улучшить жизнь людей Фото: YouTube

В 1967 году в США появился короткометражный фильм под названием "1999 год нашей эры", в котором показано, как компьютеры могут улучшить жизнь людей. В фильме был показан домашний компьютер, который помогает семье планировать свое питание. Также с помощью этого компьютера можно делать покупки, не выходя из дома. Этот прогноз сбылся полностью: многие люди делают покупки онлайн, а искусственный интеллект поможет составить не только план питания.