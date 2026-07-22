Вперше клінічно підтверджено користь плавання: на 50% зменшує біль у спині

Завершилося перше у своєму роді дослідження, яке довело, що плавання може полегшити хронічний біль у спині. Дослідники довели, що такий вид вправ є клінічно ефективним для лікування проблем зі спиною, які важко піддаються лікуванню.

Команда вчених з Університету Маккуорі в Австралії вперше продемонструвала, що регулярне плавання може зменшувати біль у попереку. Дослідники надали наукові докази ефективності такої фізичної активності, яку часто рекомендували лікарі, пише Refractor.

"Плавання зазвичай рекомендують як вправу для людей із хронічним болем у попереку, але досі не було жодних доказів того, чи справді воно допомагає. Ми провели це дослідження, оскільки вважали, що існує гостра необхідність у дослідженні, щоб визначити, чи ефективне плавання при хронічному болю в спині", — каже провідна дослідниця Дебора Верхем, фізіотерапевтка та аспірантка Університету Маккуорі в Сіднеї.

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У дослідженні взяли участь 76 дорослих, середній вік яких становив 41 рік. Усі учасники мали різний ступінь інвалідності, спричинений болем у попереку, що тривав 12 тижнів або довше. Учасників розділили на дві групи: перша протягом 8 тижнів пройшла індивідуальний курс плавання, а друга — отримувала лише навчальні заняття.

"Ці люди не були досвідченими плавцями, але змогли проплисти 25 метрів і почувалися впевнено у воді", — каже провідна дослідниця Дебора Верхем, фізіотерапевтка та аспірантка Університету Маккуорі в Сіднеї.

Кожен учасник групи з плавання отримав індивідуальний план, адаптований до його здібностей у воді та загальної фізичної підготовки, і виконував три заняття по 30–45 хвилин на тиждень.

Наприкінці восьми тижнів біль у попереку у плавців значно зменшився порівняно з контрольною групою.

"Вони покращили свої показники приблизно на 50 % порівняно з тим, що було до початку програми. У порівнянні з контрольною групою, яка отримувала лише навчання, плавці в середньому набрали на 2,5 бала або на 30 % менше за широко використовуваною шкалою оцінки інвалідності", — каже Уерхем.

Більше того, позитивні результати, зафіксовані наприкінці дослідження, виявилися довготривалими для плавців. Через 26 і 52 тижні спостереження ця група, як і раніше, повідомляла про поліпшення показників болю порівняно з іншою групою, хоча з часом цей розрив зменшувався.