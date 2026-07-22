Впервые клинически подтверждена польза плавания: на 50% уменьшает боль в спине

Завершилось первое в своем роде исследование, которое доказало, что плавание может облегчить хроническую боль в спине. Исследователи доказали, что такой вид упражнений клинически эффективны для лечения трудно поддающихся проблем со спиной.

Команда ученых из Университета Маккуори в Австралии впервые продемонстрировали, что регулярное плавание может уменьшать боль в пояснице. Исследователи предоставили научные доказательства эффективности такой физической активности, которую часто рекомендовали врачи, пишет Refractor.

“Плавание обычно рекомендуется в качестве упражнения для людей с хронической болью в пояснице, но полностью отсутствовали доказательства того, действительно ли оно работает. Мы провели это исследование, потому что считали, что существует острая необходимость в исследовании, чтобы определить, эффективно ли плавание при хронической боли в спине”, — говорит ведущий исследователь Дебора Уэрхэм, физиотерапевт и аспирант Университета Маккуори в Сиднее.

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В исследовании приняли участие 76 взрослых, чей средний возраст составлял 41 год. У всех участников была различная степень инвалидности, вызванная болью в пояснице, которая продолжалась 12 недель или дольше. Участников разделили на две группы: первая на протяжении 8 недель прошла индивидуальный курс плавания, а вторая – получала только образовательные занятия.

“Эти люди не были опытными пловцами, но смогли проплыть 25 метров и чувствовали себя уверенно в воде”, - говорит ведущий исследователь Дебора Уэрхэм, физиотерапевт и аспирант Университета Маккуори в Сиднее.

Каждый участник группы плавания получил индивидуальный план, адаптированный к его способностям в воде и общей физической подготовке, и выполнял три занятия по 30-45 минут в неделю.

В конце восьми недель боль в пояснице у пловцов значительно снизилась по сравнению с контрольной группой.

“Они улучшили свои показатели примерно на 50% по сравнению с тем, что было до начала программы. По сравнению с контрольной группой, которая получала только обучение, пловцы в среднем набрали на 2,5 балла или на 30% меньше по широко используемой шкале оценки инвалидности”, — говорит Уэрхэм.

Более того, положительные результаты, отмеченные к концу исследования, оказались долговременными для пловцов. Через 26 и 52 недели наблюдения эта группа по-прежнему сообщала об улучшении показателей боли по сравнению с другой группой, хотя разрыв со временем сокращался.