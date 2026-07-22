Єрусалимське королівство: доблесні перемоги хрестоносців та моторошні секрети (фото)

22 липня 1099 року стало однією з найважливіших дат середньовічної історії. Саме цього дня, через кілька днів після захоплення Єрусалима військами Першого хрестового походу, було закладено основи Єрусалимського королівства.

Поява Єрусалимського королівства змінила політичну карту Близького Сходу майже на два століття та започаткувала новий етап протистояння між християнськими державами та мусульманськими володарями регіону. Фокус зібрав найцікавіші факти про цю подію та хрестоносців, які заснували цю державу.

22 липня 1099 року було закладено основи Єрусалимського королівства Фото: Wikimedia Commons

Попри те, що про хрестові походи написано безліч книг, сучасні дослідження істориків продовжують відкривати менш відомі сторінки цієї епохи. Частина фактів про побут, дисципліну, медицину та психологічний стан хрестоносців виявляється значно цікавішою за популярні легенди. При цьому багато поширених міфів не знаходять підтвердження у середньовічних хроніках, тому сьогодні дослідники дедалі частіше звертаються до археологічних знахідок, письмових джерел та аналізу людських останків.

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Створення Єрусалимського королівства

Після захоплення Єрусалима 15 липня 1099 року перед лідерами хрестового походу постало непросте питання: хто керуватиме містом і новими територіями. Уже 22 липня було обрано Готфріда Буйонського, який відмовився називати себе королем. Він прийняв титул "Захисник Гробу Господнього", заявивши, що не носитиме золотої корони там, де, за християнською традицією, Ісус Христос носив терновий вінець. Це рішення мало не лише релігійне, а й політичне значення, оскільки дозволяло уникнути суперечок із церковною владою.

Готфрід Буйонський прийняв титул "Захисник Гробу Господнього" Фото: Wikimedia Commons

У середньовічних хроніках Готфріда нерідко зображували як майже ідеального християнського правителя, якого Господь нібито сам визначив очолити Святу землю. Цей образ активно підтримували церковні автори XII століття, які прагнули показати успіх Першого хрестового походу як виконання Божого задуму.

Втім, сучасні історики вважають, що реальність була значно прозаїчнішою. Після здобуття Єрусалима між ватажками хрестоносців існувала політична конкуренція, а кандидатура Готфріда стала компромісом між кількома впливовими угрупованнями. Його авторитет, військові заслуги та відносно поміркована позиція зробили його найбільш прийнятною фігурою.

Брат Готфріда Балдуїн I погодився прийняти королівський титул, остаточно сформувавши Єрусалимське королівство як повноцінну державу Фото: Wikimedia Commons

Після смерті Готфріда вже наступного року його брат Балдуїн I погодився прийняти королівський титул, остаточно сформувавши Єрусалимське королівство як повноцінну державу. Воно швидко створило власну систему управління, закони, феодальну ієрархію та мережу укріплень. Попри віддаленість від Європи, нова держава підтримувала активні дипломатичні зв'язки, отримувала підкріплення морем і стала одним із найвідоміших державних утворень епохи хрестових походів.

Населення королівства було надзвичайно строкатим. Поруч із франкською знаттю жили місцеві християни різних обрядів, мусульмани, юдеї, сирійці, вірмени та інші народи. Через це владі доводилося шукати компроміси в питаннях торгівлі, податків та місцевого самоврядування.

Хрестоносці та похід до Єрусалима

Часто складається враження, що хрестоносці були добре забезпеченою професійною армією. Насправді більшість учасників походу переживала постійну нестачу їжі, води, коней і спорядження. Археологічні дослідження людських решток свідчать про численні сліди переломів, інфекцій, нестачі поживних речовин та фізичного виснаження. Люди проходили тисячі кілометрів пішки або верхи, долаючи гори, пустелі та незнайомі кліматичні умови.

Більшість учасників походу переживала постійну нестачу їжі, води, коней і спорядження Фото: Wikimedia Commons

Особливо небезпечними були епідемії. Значно більше людей помирало від хвороб, ніж у боях. Через нестачу чистої води швидко поширювалися кишкові інфекції, а рани нерідко призводили до смертельних заражень. Медичні знання були обмеженими, хоча військові лікарі вже використовували перев'язки, припікання та деякі лікарські рослини. Для багатьох учасників Першого хрестового походу найстрашнішим ворогом ставали не мечі супротивника, а голод і хвороби.

Серед маловідомих фактів є й те, що багато лицарів продавали або закладали власні маєтки перед походом. Для значної частини знаті участь у хрестовому поході означала величезний фінансовий ризик. Деякі сім'ї після від'їзду своїх володарів роками намагалися повернути втрачені землі або виплатити борги, накопичені для спорядження війська.

Моторошні сторінки історії хрестоносців

Захоплення Єрусалима стало однією з найкривавіших подій Першого хрестового походу. Середньовічні латинські, арабські та візантійські джерела сходяться в тому, що після прориву оборони міста відбулося масове вбивство значної кількості його мешканців. Хоча окремі хроністи використовували перебільшення, сучасні історики підтверджують сам факт масштабної різанини, навіть якщо точну кількість жертв визначити неможливо.

Хоча окремі хроністи використовували перебільшення, сучасні історики підтверджують сам факт масштабної різанини Фото: Wikimedia Commons

Не менш похмурою є історія облоги сирійського міста Маарра у 1098 році. Після тривалого голоду окремі середньовічні джерела, зокрема латинські хроніки, повідомляють про випадки канібалізму серед частини хрестоносців. Це один із найбільш суперечливих епізодів усієї кампанії. Більшість сучасних дослідників вважає, що окремі випадки могли справді мати місце через критичний голод, хоча масштаб події, найімовірніше, був перебільшений авторами хронік. Цей випадок залишається одним із небагатьох моторошних фактів про хрестоносців, який має документальні свідчення, але потребує дуже обережної інтерпретації.

Ці події демонструють, наскільки жорстокими були війни XI століття незалежно від сторони конфлікту. Насильство щодо цивільного населення, грабунки та масові страти, на жаль, були характерними для багатьох середньовічних облог. Сучасні історики дедалі більше наголошують на необхідності оцінювати ці події в історичному контексті, а не через романтизовані образи лицарів.

Хрестоносці та місцеве населення

Поширеним є уявлення, що після створення Єрусалимського королівства хрестоносці повністю витіснили місцеве населення та керували державою виключно європейськими методами. Насправді ситуація була значно складнішою. Франкська знать становила лише невелику частину населення, тоді як більшість жителів залишалися місцевими християнами східних церков, мусульманами, юдеями, сирійцями та вірменами. Без їхньої участі нова держава просто не змогла б функціонувати.

Упродовж десятиліть місцеві традиції поступово впливали навіть на побут франкської знаті Фото: Wikimedia Commons

Хрестоносці поступово почали використовувати місцеву систему оподаткування, залучали місцевих чиновників і перекладачів, а також підтримували торгівельні зв'язки з сусідніми мусульманськими містами навіть у періоди воєн. Для багатьох європейських лицарів це стало несподіваним досвідом, адже життя на Святій землі вимагало не лише військової сили, а й уміння співіснувати з різними народами та релігіями.

Упродовж десятиліть місцеві традиції поступово впливали навіть на побут франкської знаті. Частина лицарів переймала східний стиль одягу, використовувала легші тканини через спекотний клімат, а також пристосовувала європейські фортифікаційні рішення до умов Близького Сходу. Археологічні дослідження підтверджують, що життя у королівстві було результатом взаємного культурного впливу, а не повного домінування однієї сторони.

Тамплієри та госпітальєри: ким вони були

Сьогодні тамплієри та госпітальєри асоціюються насамперед із грізними лицарями, однак спочатку їхня діяльність була зовсім іншою. Орден госпітальєрів виник навколо лікарні для паломників у Єрусалимі ще до створення могутньої військової організації. Його члени доглядали за пораненими, лікували хворих та забезпечували мандрівників їжею і притулком незалежно від їхнього походження.

Тамплієри охороняли дороги, якими паломники прямували до святих місць Фото: Wikimedia Commons

Тамплієри також починали досить скромно. Перші роки вони охороняли дороги, якими паломники прямували до святих місць. Лише згодом орден отримав підтримку європейських монархів і папства, що дозволило йому перетворитися на одну з найзаможніших і найкраще організованих військових структур середньовіччя. Водночас суворі правила вимагали від братів повної відмови від особистого майна та життя за жорстким монастирським статутом.

Маловідомим є й те, що госпіталі ордену госпітальєрів були одними з найсучасніших медичних закладів свого часу. Історичні джерела свідчать, що там існували окремі палати, регулярне харчування пацієнтів, постійний догляд і навіть спеціальні приміщення для людей із різними захворюваннями. Для XI–XII століть це був дуже високий рівень організації медичної допомоги.

Чому багато хрестоносців більше ніколи не повернулися до Європи

Після завершення Першого хрестового походу далеко не всі його учасники вирушили додому. Частина лицарів отримала земельні володіння, інші вступили на службу до нової влади або залишилися охороняти фортеці. Дехто одружувався з представницями місцевої християнської знаті, заводив сім'ї та будував нове життя вже на території Єрусалимського королівства.

Упродовж наступних десятиліть сформувалося нове покоління франків, яке народилося вже на Святій землі. Вони нерідко володіли кількома мовами, значно краще орієнтувалися в місцевому кліматі та політичній ситуації, ніж їхні батьки, і сприймали Близький Схід як власну батьківщину. Це покоління стало основою адміністрації, війська та місцевої аристократії.

Історики дедалі частіше наголошують, що Єрусалимське королівство не було тимчасовим військовим табором. За майже два століття існування тут сформувалося окреме суспільство зі своїми законами, традиціями та політичною культурою. Саме ці люди підтримували існування держави задовго після того, як більшість учасників Першого хрестового походу вже відійшла в історію.

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