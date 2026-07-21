7 способів охолодити квартиру, заснованих на законах фізики

Зберегти прохолоду у своєму будинку чи квартирі під час спеки виявилося не таким вже й простим завданням. Вчені надали дієві поради, що ґрунтуються на законах фізики.

Наукова журналістка BBC Керолайн Стіл зібрала сім простих способів застосувати закони фізики на практиці, щоб зберегти прохолоду в будинку, пише Independent.

1. Закрийте вікна

"Я знаю, що вікна пропускають вітерець у будинок, але це вітерець гарячого повітря", — каже Стіл.

Вона додає, що якщо на вулиці спекотніше, ніж у приміщенні, то закриті вікна допоможуть зберегти прохолоду всередині. Також це не пропустить гаряче повітря ззовні.

2. Закрийте штори та жалюзі

Експерт зазначає, що зачинені штори, насамперед, перешкоджають проникненню світла в будинок. Справа в тому, що сонячні промені нагрівають поверхні у вашому будинку, після чого нагріті предмети віддають тепло в навколишнє середовище.

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3. Вимкніть електронні пристрої

Перший закон термодинаміки стверджує, що енергію не можна створити чи знищити, а лише перетворити на іншу форму. За словами Стіла, це означає, що енергія, яку споживають телевізори чи комп’ютери, перетвориться на тепло.

4. Придбайте вентилятор

"Він працює, видуваючи теплий шар повітря, що знаходиться на вашій шкірі, і допомагає поту випаровуватися, що охолоджує вас", — сказала Керолайн.

Щоправда, експерт наголошує, що цей метод не діє, якщо температура повітря в приміщенні вища за температуру вашого тіла.

5. Відчиняйте вікна ввечері

"Коли повітря на вулиці стає прохолоднішим, ніж у приміщенні, тоді саме час відкривати вікна", — сказала Керолайн.

Зазвичай ідеальний час для провітрювання під час літньої спеки — це 7-ма година вечора.

6. Поставте вентилятор на вікно

Невеликий вентилятор потрібно встановити на підвіконні та повернути його у бік відкритого вікна.

Таким чином, вентилятор буде всмоктувати гаряче повітря з кімнати, видувати його назовні, а потім втягувати прохолодніше повітря.

Експертка наголосила, що цей метод діє лише в тому випадку, якщо всередині спекотніше, ніж зовні.

7. Змочіть предмети

"У міру випаровування води вона буде відбирати тепло у матеріалу, на якому лежить", — сказала Керолайн.

Також вона додала, що мокре волосся може виконувати функцію кондиціонера для тіла.