7 способов охладить квартиру, основанных на законах физики

Сохранять в своем доме или квартире прохладу во время волн жары оказалось не такой простой задачей. Ученые дали действенные советы, которые основаны на законах физики.

Научный журналист ВВС Кэролайн Стил собрала семь простых способов применить законы физики на практике, чтобы сохранить прохладу в доме, пишет Independent.

1. Закройте окна

«Я знаю, что окна пропускают ветерок в дом, но это ветерок горячего воздуха», — говорит Стил.

Она добавляет, что если на улице жарче, чем в помещении, тогда закрытые окна помогут удержать прохладу внутри. Также это не пустит горячий воздух снаружи.

2. Задерните шторы и жалюзи

Эксперт говорит, что закрытые шторы, в первую очередь, препятствуют проникновению света в дом. Делов в том, что солнечные лучи нагревают поверхности в вашем доме, после чего нагретые предметы отдают тепло в окружающую среду.

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3. Выключите электронные устройства

Первый закон термодинамики гласит, что энергия не может быть создана или уничтожена, а только преобразована в другую форму. По словам Стил, это означает, что энергия, потребляемая телевизорами или компьютерами, будет преобразована в тепло.

4. Купите вентилятор

“Он работает, сдувая теплый слой воздуха, который находится на вашей коже, и помогает поту испаряться, что охлаждает вас”, — сказала Кэролайн.

Правда, эксперт подчеркивает, что этот метод не работает, если температура воздуха в помещении выше температуры вашего тела.

5. Открывайте окна вечером

“Когда воздух снаружи становится прохладнее, чем внутри, тогда пора открывать окна”, — сказала Кэролайн.

Обычно, идеальное время для проветривания во время летней жары – это 7 часов вечера.

6. Поставьте вентилятор на окно

Небольшой вентилятор необходимо установить на подоконнике и повернуть его в открытое окно.

Таким образом вентилятор будет всасывать горячий воздух из комнаты, выдувая его наружу, а потом втягивать более прохладный воздух.

Эксперт подчеркнула, что этот метод работает только, если внутри жарче, чем снаружи.

7. Намочите предметы

“По мере испарения воды она будет отнимать тепло у материала, на котором лежит”, — сказала Кэролайн.

Также она добавила, что мокрые волосы также могут работать как кондиционер для тела.