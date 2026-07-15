Навіщо 780 тис. років тому люди збирали кристали: шимпанзе змогли відповісти на це питання

Під час досліджень археологи виявили на численних стоянках Homo sapiens кристали, які були ретельно зібрані першими людьми. Наші предки цілеспрямовано збирали ці незвичайні камені ще 780 тис. років тому.

Під час досліджень археологи виявили на численних стоянках Homo sapiens кристали, які були ретельно зібрані першими людьми. Наші предки цілеспрямовано збирали ці незвичайні камені ще 780 тис. років тому.

Найцікавіше в цій історії полягає в тому, що перші люди не використовували такі кристали як знаряддя праці, зброю чи прикраси. То навіщо ж вони їх збирали?

Нове дослідження може дати відповідь на це питання. Дослідники з Іспанії вивчили привабливість кристалів, досліджуючи реакцію на них шимпанзе — одних із наших найближчих сучасних родичів. Їхні експерименти дають підстави припустити, що потяг до кристалів може мати глибокі еволюційні корені, що передують появі сучасних людей, пише Science Daily.

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"Ми побачили, що шимпанзе, які перебувають у штучних умовах утримання, здатні відрізняти кристали від інших каменів. Ми були приємно здивовані тим, наскільки сильним і, здавалося б, природним виявився потяг шимпанзе до кристалів. Це свідчить про те, що чутливість до таких об’єктів може мати глибокі еволюційні корені", — сказав головний автор дослідження, професор Хуан Мануель Гарсія-Руїс.

Об’єднавши результати двох експериментів, команда дійшла висновку, що прозорість і геометрична форма, мабуть, є тими особливостями, які роблять кристали особливо привабливими. Ці ж якості можуть також пояснити, чому стародавні люди воліли їх збирати.

На відміну від дерев, гір, річок, хмар і тварин, які мають переважно вигнуті та розгалужені форми, кристали вирізняються своєю плоскою поверхнею.

Це єдині багатогранні тіла, що зустрічаються в природі, що робить їх несхожими на будь-що інше. Дослідники припускають, що ці незвичайні візерунки могли привернути увагу первісних людей, коли ті намагалися зрозуміти навколишній світ.

"Наша робота допомагає пояснити нашу захопленість кристалами та сприяє розумінню еволюційних коренів естетики та світогляду. Тепер ми знаємо, що кристали були присутні в нашій свідомості щонайменше шість мільйонів років", — підсумували автори дослідження.