Зачем 780 тыс. лет назад люди собирали кристаллы: шимпанзе смогли ответить на этот вопрос

Во время исследований археологи нашли на многочисленных стоянках Homo Sapience кристаллы, которые были аккуратно собраны первыми людьми. Наши предки целенаправленно собирали эти необычные камни еще 780 тыс. лет назад.

Во время исследований археологи нашли на многочисленных стоянках Homo Sapience кристаллы, которые были аккуратно собраны первыми людьми. Наши предки целенаправленно собирали эти необычные камни еще 780 тыс. лет назад.

В этой истории самое интересное заключается в том, что первые люди не использовали такие кристаллы в качестве орудий труда, оружия или украшений. Так зачем же они их собирали?

Новое исследование возможный ответ. Исследователи из Испании изучили привлекательность кристаллов, исследуя реакцию на них шимпанзе, одних из наших ближайших ныне живущих родственников. Их эксперименты предполагают, что влечение к кристаллам может иметь глубокие эволюционные корни, предшествующие появлению современных людей, пишет Science Daily.

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“Мы увидели, что шимпанзе, находящиеся в условиях искусственной культуры, способны отличать кристаллы от других камней. Мы были приятно удивлены тем, насколько сильным и, казалось бы, естественным оказалось влечение шимпанзе к кристаллам. Это говорит о том, что чувствительность к таким объектам может иметь глубокие эволюционные корни”, — сказал ведущий автор исследования, профессор Хуан Мануэль Гарсия-Руис.

Объединив наблюдения из двух экспериментов, команда пришла к выводу, что прозрачность и геометрическая форма, по-видимому, являются теми особенностями, которые делают кристаллы особенно привлекательными. Эти же качества могут также объяснить, почему древние люди предпочитали собирать их.

В отличие от деревьев, гор, рек, облаков и животных, которые имеют преимущественно изогнутые и ветвистые формы, кристаллы выделяются своей плоской поверхностью.

Это единственные встречающиеся в природе многогранные тела, что делает их непохожими ни на что иное. Исследователи предполагают, что эти необычные узоры могли привлечь внимание первобытных людей, когда они пытались понять окружающий мир.

“Наша работа помогает объяснить наше увлечение кристаллами и способствует пониманию эволюционных корней эстетики и мировоззрения. Теперь мы знаем, что кристаллы присутствовали в нашем сознании по меньшей мере шесть миллионов лет”, - подытожили авторы исследования.