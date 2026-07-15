Названо найпривабливіші риси обличчя у чоловіків та жінок: яких людей усі вважають красивими

Нове дослідження показало, які саме риси обличчя більшість людей вважають чарівними.

У рамках дослідження було зроблено 3D-сканування облич сотень людей, а незалежна група експертів оцінювала їхню привабливість. Під час аналізу вчені з’ясували, що привабливі жінки мали вужчі обличчя, повні губи та, загалом, виразні риси обличчя. Такі характеристики притаманні таким знаменитостям, як Марго Роббі та Ельза Хоск.

Привабливі чоловіки мали випуклі підборіддя та кутасті профілі. Такими рисами обличчя вирізняються Генрі Кавілл і Девід Ганді, пише Daily Mail.

Загалом, дослідження показало, що, незважаючи на особисті вподобання кожної людини, існують певні риси обличчя, які незмінно привертають увагу.

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"Наші результати підтверджують висновок про те, що форма обличчя суттєво впливає на сприйняту привабливість", — написали автори дослідження, опублікованого в журналі Progress in Orthodontics.

Аналіз показав, що жіночі обличчя, які незмінно оцінюються як більш привабливі, як правило, були трохи вужчими, з меншою повнотою в області щік. Найпривабливіші обличчя також відрізнялися вужчим носом із більш випуклим кінчиком, а також повнішими губами.

3D-скани жіночих облич — від найменш привабливих до найгарніших Фото: Progress in Orthodontics

"Підвищена привабливість була пов’язана з більш кутастим обличчям, що характеризувалося чіткішими контурами та меншою повнотою обличчя, за винятком верхньої губи, яка виглядала повнішою та випуклою", — написала команда дослідників.

Зв’язок між формою обличчя та привабливістю був менш очевидним у чоловіків.

Однак привабливі чоловічі обличчя, як правило, відрізнялися кутастою та чітко окресленою структурою обличчя, а також більш вираженим підборіддям.

3D-скани чоловічих облич — від найменш привабливих до найгарніших Фото: Progress in Orthodontics

"Фізична привабливість впливає на багато аспектів нашого повсякденного життя і відіграє вирішальну роль у повсякденній взаємодії людей. Від першого враження та простих знайомств до професійних можливостей і романтичних стосунків", — сказав автор дослідження Георгіос Канавакіс із Національного та Каподистрійського університету Афін.

Він пояснив, що привабливі обличчя зазвичай не визначаються одним "ідеальним" носом, підборіддям чи лінією щелепи. Натомість вони є поєднанням тонких рис, які доповнюють одна одну.

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