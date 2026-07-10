Брудний ґудзик виявився 900-річною монетою: вона належала останньому королю вікінгів Норвегії

У Норвегії металошукач знайшов у полі стародавій брудний ґудзик, який, насправді, виявився 900-річною срібною монетою. Історики вважають, що вона належала Магнусу Беррфетту — воїну-правителю, якого часто називають останнім королем вікінгів Норвегії.

Унікальна у своєму роді монета була знайдена неподалік від монастиря Утштайн на південному заході Норвегії. Монета датується періодом правління Магнуса Босого з 1093 по 1103 рік. Це перша монета такого типу, яку коли-небудь було знайдено на норвезькій землі, згідно з даними Археологічного музею Університету Ставангера, пише Live Science.

"Це захоплююча думка про те, що нас відділяє лише один скарб від зовсім іншого погляду на монети Магнуса Берфетта, і це підкреслює важливість усіх нових відкриттів", — йдеться у заяві представників музею.

Металошукач Мортен Ік виявив об’єкт у орному шарі ґрунту, приблизно на глибині від 10 до 15 см від поверхні.

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Одна сторона виглядала яскравою й сріблястою, а інша була вкрита міддю й мала темну пляму посередині, що надавала їй вигляду ґудзика. Ік забрав його додому й поклав поруч з іншими ґудзиками, потертими сучасними монетами та шматками металобрухту, які він зібрав.

Лише через кілька місяців, коли Ік показав свої скарби колегам-металошукачам, вони помітили, що срібна сторона схожа на середньовічну монету. Її дизайн нагадував ілюстрацію з довідника 1865 року "Монети Норвегії середньовіччя" К.І. Шиве.

Потім пошуковці зв’язалися з Археологічним музеєм Університету Ставангера, де дослідники детальніше вивчили знахідку.

Експертам монета здалася дивною, оскільки хтось змінив її після карбування. На одну сторону було накладено мідну пластину, а зовнішній край монети був загнутий навколо неї. Дві закруглені виїмки на краю вказують, де міг бути прикріплений ланцюжок або петля, що дозволяє припустити, що монету пізніше носили як прикрасу.

За даними музею, загалом з часів правління Магнуса Беррфетта відомо близько 100 монет, які були знайдені у 12 місцях. Це робить кожен новий екземпляр цінним для розуміння того, як монети виготовлялися та перебували в обігу в Норвегії в епоху пізніх вікінгів та раннього середньовіччя.