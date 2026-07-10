Грязная пуговица оказалась 900-летней монетой: она принадлежала последнему королю викингов Норвегии

В Норвегии металлоискатель нашел в поле древнюю грязную пуговицу, которая на самом деле, оказалась 900-летней серебряной монетой. Историки считают, что она принадлежала Магнусу Беррфётту – воину-правителю, которого часто называют последним королем викингов Норвегии.

Уникальная в своем роде монета была найдена невдалеке от монастыря Утштайн на юго-западе Норвегии. Монета датируется периодом правления Магнуса босого с 1093 по 1103 год. Это первая монета такого типа, когда-либо обнаруженная на норвежской земле, согласно данным Археологического музея Университета Ставангера, пишет Live Science.

“Это захватывающая мысль о том, что мы можем быть всего лишь в одном сокровище от совершенно иного взгляда на монеты Магнуса Берфётта, и это подчеркивает важность всех новых открытий”, — говорится в заявлении представителей музея.

Металлоискатель Мортен Ик нашел объект в пахотном слое почвы, примерно на глубине от 10 до 15 см от поверхности.

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Одна сторона выглядела яркой и серебристой, а другая была покрыта медью и имела темное пятно посередине, придававшее ей вид пуговицы. Ик взял его домой и положил рядом с другими пуговицами, потертыми современными монетами и кусками металлолома, которые он собрал.

Лишь несколько месяцев спустя, когда Ик показал свои сокровища своим коллегам-металлоискателям, они заметили, что серебряная сторона похожа на средневековую монету. Его дизайн напоминал иллюстрацию из справочника 1865 года «Монеты Норвегии средневековья» К.И. Шиве.

Затем поисковики связались с Археологическим музеем Университета Ставангера, где исследователи изучили находку поближе.

Экспертам монета показалась странной, поскольку кто-то изменил ее после чеканки. На одну сторону была помещена медная пластина, а внешний край монеты был загнут вокруг нее. Две закругленные выемки на краю показывают, где могла быть прикреплена цепочка или петля, что позволяет предположить, что монету позже носили как украшение.

По данным музея, всего со времен правления Магнуса Бэрфута известно около 100 монет, разбросанных по 12 находкам. Это делает каждый новый пример ценным для понимания того, как монеты производились и обращались в Норвегии в эпоху позднего викингов и раннего средневековья.