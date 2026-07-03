Хантавірус – все: ВООЗ офіційно заявила, що спалах закінчився

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що спалах хантавірусу, якому пророкували перерости у нову пандемію, офіційно вважається завершеним. У результаті спалаху вірусу загинули 3 людини.

"Сьогодні остання особа, яка зазнала впливу хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius, завершила період карантину, отримала негативний результат тесту та повернулася додому. З 25 травня нових випадків захворювання не зареєстровано", — заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Тому ми з великим задоволенням заявляємо, що ВООЗ вважає спалах хантавірусу завершеним", — додав керівник організації.

Загалом хантавірусом заразилися 13 осіб, усі постраждалі були пасажирами або членами екіпажу одного круїзного лайнера, пише Live Science.

Спалах почався на борту лайнера MV Hondius після того, як він відплив із південної Аргентини 1 квітня. Захворювання було спричинене вірусом "Андес" — єдиним відомим хантавірусом, який здатний передаватися від людини до людини.

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Хантавіруси — це віруси, що передаються гризунами, які мешкають в Америці, Європі та Азії і відносно рідко передаються людині, зазвичай через контакт із сечею, екскрементами або слиною інфікованих гризунів. Однак вірус "Андес" у минулому спричиняв короткі ланцюжки передачі від людини до людини.

До того, як органи охорони здоров’я були поінформовані про випадки захворювання на судні MV Hondius, кілька десятків людей зійшли на берег на острові Святої Єлени. Щоб їх знайти, влада розпочала міжнародну операцію з відстеження контактів, у ході якої було виявлено понад 650 осіб, за якими потім стежили органи охорони здоров’я у 33 країнах і територіях, згідно з даними ВООЗ.

Початкові неконтрольовані поїздки деяких осіб, які мали контакт із хворими, разом із тривалим інкубаційним періодом вірусу, викликали побоювання, що спалах може перерости у глобальну пандемію.

Багато експертів з інфекційних захворювань наголосили, що вірус "Андес" нелегко передається від людини до людини і що заходи щодо стримування епідемії дають позитивні результати, тому ризик великого спалаху є низьким. Проте деякі експерти висловили побоювання, що міжнародні поїздки осіб, які мали контакт із хворими, можуть спровокувати осередки смертельної хвороби, а деякі стверджували, що вірус має "пандемічний потенціал".

Тепер, коли остання особа, яка мала контакт із хворим, завершила свій карантинний період і нових випадків не зареєстровано, ВООЗ оголосила про завершення спалаху.