Хантавирус – все: ВОЗ официально заявила, что вспышка закончилась

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышка хантавируса, которой пророчили вырасти до новой пандемии, считается официально завершенной. В результате вспышка вируса погибли 3 человека.

“Сегодня последний контакт человека, подвергшегося воздействию хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, завершил период карантина, получил отрицательный результат теста и вернулся домой. С 25 мая новых случаев заболевания не зарегистрировано”, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

“Поэтому мы с большим удовлетворением заявляем, что ВОЗ считает вспышку хантавируса завершенной”, - добавил руководитель организации.

Всего хантавирусом заразились 13 человек, все пострадавшие были пассажирами, либо членами команды одного круизного ла йнера, пишет Live Science.

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Вспышка началась на борту лайнера MV Hondius, после того как он отплыл из южной Аргентины 1 апреля. Заболевание было вызвано вирусом Андес – единственным известным хантавирусом, который способен передаваться от человека к человеку.

Хантавирусы — это вирусы, передающиеся грызунами, которые встречаются в Америке, Европе и Азии и относительно редко передаются человеку, обычно через контакт с мочой, экскрементами или слюной инфицированных грызунов. Однако вирус Андес в прошлом вызывал короткие цепочки передачи от человека к человеку.

До того, как органы здравоохранения были проинформированы о случаях заболевания на судне MV Hondius, несколько десятков человек сошли на берег на острове Святой Елены. Чтобы найти их, власти начали международную операцию по отслеживанию контактов, в ходе которой было выявлено более 650 человек, за которыми затем следили органы здравоохранения в 33 странах и территориях, согласно данным ВОЗ.

Первоначальные бесконтрольные поездки некоторых контактировавших лиц, наряду с длительным инкубационным периодом вируса, вызвали опасения, что вспышка может перерасти в глобальную пандемию.

Многие эксперты по инфекционным заболеваниям подчеркнули, что вирус Андес нелегко передается от человека к человеку и что усилия по сдерживанию идут хорошо, поэтому риск крупной вспышки низок. Тем не менее, некоторые эксперты выразили опасения, что международные поездки контактировавших лиц могут спровоцировать очаги смертельного заболевания, а некоторые утверждали, что вирус обладает “пандемическим потенциалом”.

Теперь, когда последний контактировавший завершил свой карантинный период и новых случаев не зарегистрировано, ВОЗ объявила о завершении вспышки.