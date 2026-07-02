Бути канібалом шкідливо для здоров"я, з"ясували вчені

Вчені з’ясували, що суворе табу на канібалізм у людських спільнотах зумовлене не відразою чи етичними нормами, а впливом такого "раціону" на населення.

Незвичайне дослідження провели Міхал Місяк із Вроцлавського університету та Петр Туречек із Карлового університету в Празі. Вони використовували математичну модель для вивчення канібалізму як явища. Результати дослідження показали, що тривала практика канібалізму може призвести до суспільного колапсу, викликаючи виснажливі захворювання серед тих, хто споживає людське м’ясо, пише Independent.

"У своїй роботі ми розглянули людське тіло як потенційне джерело їжі, аналізуючи як його енергетичну цінність, так і приховану небезпеку. З точки зору калорійності людина виявляється середньостатистичним прийомом їжі. Однак ключова проблема полягає в іншому: ризик зараження. Перед хвороботворними мікроорганізмами стоїть легше завдання, оскільки вони потрапляють в організм із практично ідентичною фізіологією", — каже Місяк.

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Дослідники з’ясували, що у разі канібалізму ризик захворювань зростає у геометричній прогресії. Навіть приготування такої "їжі" не усуває неправильно згорнуті білки, які можуть спричиняти смертельні неврологічні захворювання.

Саме такі наслідки могли сприяти появі одного з найсильніших табу в історії людства. Отже, це табу може ґрунтуватися на захисній функції організму.

"Табу діє як еволюційний захисний механізм. Наші результати показують, що це була біологічно обґрунтована реакція на зростаючий ризик епідемій. Спільноти, які не приборкали канібалізм, просто не вижили", — додають автори дослідження

Раніше проведені дослідження вже підтвердили, що канібалізм міг бути досить поширеною практикою поховання в Європі близько 15 тис. років тому.

Дослідники з Музею природної історії (NHM) у Великій Британії проаналізували останки, виявлені по всій Європі, що належать до пізнього верхнього палеоліту. Аналіз показав, що групи стародавніх європейців по всьому континенту практикували так званий похоронний канібалізм.