Быть каннибалом вредно для здоровья, выяснили ученые

Ученые выяснили, что строгое табу на каннибализм в человеческих сообщества, вызвано не отвращением или этическими нормами, а влиянием такого “рациона” на население.

Необычное исследование провели Михал Мисяк из Вроцлавского университета и Петр Туречек из Карлова университета в Праге. Они использовали математическую модель для изучения каннибализма как явления. Результаты работы показали, что продолжительная практика каннибализма может привести к общественному коллапсу, вызывая изнурительные заболевания среди тех, кто потребляет человеческое мясо, пишет Independent.

“В своей работе мы рассмотрели человеческую плоть как потенциальный источник пищи, анализируя как энергетическую ценность, так и скрытую опасность. С точки зрения калорийности человек оказывается среднестатистическим приемом пищи. Ключевая проблема, однако, заключается в другом: риск заражения. Перед болезнетворными микроорганизмами стоит более легкая задача, поскольку они попадают в организм с практически идентичной физиологией”, - говорит Мисяк.

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Исследователи выяснили, что в случает каннибализма риск заболеваний растет в геометрической прогрессии. Даже приготовление такой “пищи” не устраняет неправильно свернутые белки, которые могут вызывать смертельные неврологические заболевания.

Именно такие последствия могли способствовать появлению одного из самых сильных табу в истории человечества. Таким образом, данное табу может основываться на защитной функции организма.

«Табу действует как эволюционная защита. Наши результаты показывают, что это был биологически оправданный ответ на растущий риск эпидемий. Сообщества, которые не обуздали каннибализм, просто не выжили”, - добавляют авторы исследования

Более ранние исследования уже подтвердили, что каннибализм мог быть достаточно распространенной практикой захоронения в Европе около 15 тыс. лет назад.

Исследователи из Музея естественной истории (NHM) в Великобритании проанализировали останки, обнаруженные по всей Европе, относящиеся к позднему верхнему палеолиту. Анализ показал, что группы древних европейцев по всему континенту практиковали так называемый погребальный каннибализм.