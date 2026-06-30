"Ми, чорт забирай, не маємо ні найменшого уявлення": знайдено стародавню зброю, походження якої невідоме

Протягом десятиліть археологи вважали, що представники палеоіндіанської культури Кловіс використовували металеве списоподібне знаряддя для полювання на мамонтів та інших тварин. Однак нові дані вказують на те, що цей пристрій з’явився в Америці лише через кілька тисячоліть після зникнення культури Кловіс.

Вчені вважають, що саме культура Кловіс стала першою культурною групою, яка поширилася Північною Америкою. Ці люди населяли цей регіон приблизно 13–12 тис. років тому. Вважалося, що більшість представників цієї культури були мисливцями на велику дичину. Також історики вважали, що основною зброєю мисливців був атлатль або списометалка, пише IFL Science.

Атлатль являв собою стрижень із гачком на одному кінці й був метальним пристроєм. Механізм дозволяв запускати дротик із високою швидкістю на великі відстані. Використання таких списометалок давало людям змогу вбивати небезпечних тварин з безпечної відстані.

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Крім того, метальні списи давали змогу слабшим полювати з такою самою ефективністю, як і найсильніші члени групи.

Проблема полягає в тому, що на стоянках культури Кловіс не було знайдено жодної збереженої метальної списової зброї. 10 найдавніших із відомих зразків цієї зброї в Америці датуються періодом від 9300 до 6100 років тому.

На основі статистичного моделювання автори нового дослідження припускають, що найраніше поява цієї зброї в Північній Америці, ймовірно, відбулася 9996 років тому.

"Окрім того, що ми ніколи не знаходили метальних списів культури Кловіс, наші статистичні результати показують, що між зникненням культури Кловіс і найдавнішим передбачуваним метальним списом існує розрив у 4000 років", — сказав автор дослідження, професор Метин Ерен із Кентського державного університету.

За словами дослідників, ці висновки змінюють наше уявлення про мисливські технології та стратегії культури Кловіс.

"Справа в тому, що ми й гадки не маємо, чим вони, чорт забирай, користувалися", — каже Ерен.

Однак на тлі цієї невизначеності нове дослідження проливає світло на захоплююче явище, відоме як технологічна конвергентна еволюція, під час якої окремі людські популяції винаходять одні й ті самі знаряддя незалежно одна від одної. Відомо, що атлатль існував у палеолітичній Євразії, проте його відносно недавня поява в Америці свідчить про те, що його не привезли на континент перші люди, які перейшли зі Старого Світу.

Натомість атлатль було винайдено незалежно в Америці, без будь-яких контактів між його творцями — мисливцями-збирачами — та тими, хто вже винайшов цю зброю в інших частинах світу.

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