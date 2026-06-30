"Мы понятия не имеем, черт возьми": найдено древнее оружие, чье происхождение неизвестно

Десятилетия археологи считали, что представители палеоиндейской культуры Кловис использовали копьеметалку для охоты на мамонтов и других животных. Но новые данные указывают на то, что это устройство появилось в Америке лишь спустя несколько тысячелетий после исчезновения культуры Кловис.

Ученые считают, что именно культура Кловис стала первой культурной группой, которая распространилась по Северной Америке. Эти люди населяли регион примерно 13-12 тыс. лет назад. Считалось, что большинство представителей культуры были охотниками на крупную дичь. Также историки считали, что основным оружием охотников был атлатль или копьеметалка, пишет IFL Science.

Атлатль представлял собой стержень с крюком на одном конце и являлся метательным устройством. Механизм позволял запускать дротик с высокой скоростью на большие расстояния. Использование таких копьеметалок позволило бы людям убивать опасных животных с безопасного расстояния.

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Также копьеметалки позволяли более слабым охотиться с той же эффективностью, что и самые сильные члены группы.

Проблема в том, что ни одной сохранившейся копьеметалки не было найдено на стоянках культуры Кловис. 10 старейших из известных образцов этого оружия в Америке датируются периодом от 9300 до 6100 лет назад.

статистическое моделирование, авторы нового исследования предполагают, что самое раннее появление этого оружия в Северной Америке, вероятно, произошло 9996 лет назад.

«Помимо того, что мы никогда не находили копьеметалки Кловисской культуры, наши статистические результаты показывают, что между исчезновением Кловисской культуры и самым ранним предсказанным метательным копьем существует разрыв в 4000 лет», — сказал автор исследования, профессор Метин Эрен из Кентского государственного университета.

По словам исследователей, эти выводы переписывают наше понимание охотничьих технологий и стратегий Кловисской культуры.

«Дело в том, что мы понятия не имеем, чем они, черт возьми, пользовались», — говорит Эрен.

Однако на фоне этой неопределенности новое исследование проливает свет на захватывающее явление, известное как технологическая конвергентная эволюция, при которой отдельные человеческие популяции изобретают одни и те же орудия независимо друг от друга. Известно, что атлатль существовал в палеолитической Евразии, однако его относительно недавнее появление в Америке предполагает, что он не был привезен на континент первыми людьми, перешедшими из Старого Света.

Вместо этого атлатль был изобретен независимо в Америке, без контакта между его создателями-охотниками-собирателями и теми, кто уже изобрел это оружие в других частях света.

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