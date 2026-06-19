У Тасманії встановлять "Чорний ящик Землі": він має зафіксувати занепад людської цивілізації

П'ять років тому австралійська організація Rouser Lab представила план щодо створення "Чорної скриньки Землі". Пристрій має нагадувати бортовий самописець, який фіксуватиме шкоду, що завдається людством навколишньому середовищу.

Тепер розробники "бортового самописця" Землі заявили, що встановлять свій пристрій у Тасманії наприкінці цього року, пише Gizmodo.

Збірка пристрою вже триває, і Rouser Lab планує встановити його на околиці віддаленого тасманського аеропорту в грудні. Моноліт довжиною 16 метрів і висотою 4 метри буде виготовлений з армованої сталі та бетону і "спроектований таким чином, щоб витримувати будь-які можливі загрози, включаючи циклони, землетруси, пожежі, повені або напади", — зазначають інженери з Rouser Lab.

Дах буде оснащений 36 сонячними панелями, захищеними шарами загартованого скла. Ця система забезпечуватиме живлення внутрішніх накопичувачів, що зберігають величезні масиви "наборів даних, вимірювань та взаємодій, пов’язаних зі здоров’ям нашої планети". Ці дані надходитимуть від космічних агентств, метеорологічних служб та університетів, безперервно передаючись у пристрій через Інтернет для формування "Життєво важливого індексу Землі".

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"Мета пристрою — надати об’єктивний звіт про події, що призвели до загибелі планети, та надихнути майбутні покоління на вжиття термінових заходів. Як закінчиться ця історія, повністю залежить від нас", — йдеться на сайті "Чорної скриньки Землі".

Протягом останніх п’яти років Rouser Lab зберігала мовчання щодо ходу реалізації проєкту, але художній керівник Джонатан Нібоун поділився подробицями. Він розповів, що команда вже розробила дизайн, системи зберігання даних, а також вихідні матеріали та веб-платформу, і знайшла фінансування для підтримки проєкту.

Rouser Lab не є науково-технічною організацією. Швидше, вона позиціонує себе як "експериментальне агентство з екологічної комунікації". Організація уявляє собі сценарій, за якого майбутні цивілізації могли б винести уроки з даних, що зберігаються в "Чорній скриньці Землі", щоб уникнути повторення помилок своїх попередників.

Rouser Lab також працює над проєктом під назвою Climate S.O.S., метою якого є будівництво 50-метрового "техно-обеліска" з радіотелескопом на вершині, який передаватиме сигнал лиха у космос у надії, що інопланетна цивілізація врятує нас від кліматичного колапсу.

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