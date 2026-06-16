Знайдено "заміську дачу" римських імператорів: там бували Адріан і Марк Аврелій (фото)

На околиці Риму під час незаконних розкопок було виявлено розкішну римську віллу, яка належала одному з членів імператорської династії Антонінів.

Залишки вілли I століття включають стіни з фресками та розкішні мозаїчні підлоги, що свідчить про високий соціальний статус власника будинку, пише Live Science.

Віллу було виявлено в Кастель-ді-Гвідо, селі, розташованому приблизно за 19 км на захід від стародавніх міських мурів Риму. У давні часи цей район був відомий як Лоріум, і його часто відвідували престижні римські родини, зокрема римські імператори Адріан, Антонін Пій та Марк Аврелій.

Під час розкопок було виявлено атріум біля входу до вілли, дві кімнати, прикрашені фресками та мозаїкою, а також кілька інших житлових приміщень. Вілла, ймовірно, була збудована на початку I століття і покинута у III столітті.

Відео дня

Центральний басейн у внутрішньому дворику будинку був виконаний з мармуру, туди стікала вода з дахів. Його оточувала підлога, прикрашена смугами чорно-білої геометричної та рослинної мозаїки. Збережена задня стіна кімнати була пофарбована в червоний колір як частина фрески. На ній були зображені людські фігури та рослинні елементи.

Велику кімнату оточували чотири менші кімнати, у трьох із яких досі збереглися мозаїчні підлоги. Одна кімната складається з дев'яти чорно-білих геометричних панелей, інша — з чорних восьмикутників на білому тлі, а третя — з чорних прямокутників.

У центральному басейні вілли археологи знайшли поламану статую заввишки близько 80 см, що зображає бородатого чоловіка в короткій туніці, який несе кошик із птахами та фруктами. Статуя може зображати Сільвана, римського божества лісів та інших необроблених земель, яке охороняло стада домашніх тварин. Сільван також був супутником Вакха, відомого також як Діоніс, бога вина та екстазу.

Зламана статуя заввишки близько 80 см Фото: Italian Ministry of Culture / Special Superintendency of Rome

Згідно із заявою, масштаби вілли та якість мозаїк і фресок дають підстави припустити, що її власниками були римські аристократи. Дослідники не виключають, що це могли бути навіть члени імператорської родини.

У Римській імперії в Лорії мешкали елітні родини, такі як Аврелії та Аррії — родини по батьківській та материнській лініях Антоніна Пія, який правив з 138 по 161 рік нашої ери. Стародавні джерела припускають, що Антонін Пій провів дитинство в Лорії, побудував там свій імператорський палац і помер там у віці 74 років.

Лоріум також часто відвідували імператор Адріан, який усиновив Антоніна Пія, щоб зробити його своїм спадкоємцем, та Марк Аврелій, племінник Антоніна Пія, його прийомний син і зять. Через тісний зв'язок Лоріума з імператорською династією Антонінів у цьому регіоні раніше було виявлено численні вілли та старовинні маєтки.