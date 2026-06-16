Найдена "загородная дача" римских императоров: там бывали Адриан и Марк Аврелий (фото)

На окраине Рима, в ходе незаконных раскопок, была найдена богатая римская вилла, которая принадлежала одному из членов императорской династии Антонинов.

Остатки виллы первого века включают стены с фресками и богатые мозаичные полы, что говорит о высоком социальном статусе владельца жилья, пишет Live Science.

Вилла была обнаружена в Кастель-ди-Гвидо, деревне примерно в 19 км к западу от древних городских стен Рима. В древние времена этот район был известен как Лориум, и его часто посещали престижные римские семьи, в том числе римские императоры Адриан, Антонин Пий и Марк Аврелий.

В ходе раскопок был обнаружен атриум у входа на виллу, две комнаты, украшенные фресками и мозаикой, а также несколько других бытовых помещений. Вилла, вероятно, была построена в начале первого века и заброшена в третьем веке.

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Центральный бассейн во внутреннем дворе дома был выполнен из мрамора, туда стекалась води из крышь. Его окружал пол, украшенный полосами черно-белой геометрической и растительной мозаики. Сохранившаяся задняя стена комнаты была окрашена в красный цвет как часть фрески. На ней были изображены человеческими фигурами и растительными элементами.

Большую комнату окружали четыре комнаты поменьше, в трех из которых до сих пор сохранились мозаичные полы. Одна комната включает в себя девять черно-белых геометрических панелей, другая — черные восьмиугольники на белом фоне, а третья — черные прямоугольники.

В центральном бассейне виллы археологи нашли сломанную статую высотой около 80 см, изображающую бородатого мужчину в короткой тунике, несущего корзину с птицами и фруктами. Статуя может изображать Сильвана, римского божества лесов и других невозделанных земель, которое охраняло стада домашних животных. Сильван также был спутником Вакха, также известного как Дионис, бога вина и экстаза.

Сломанная статуя высотой около 80 см Фото: Italian Ministry of Culture / Special Superintendency of Rome

Согласно заявлению, масштаб виллы и качество мозаик и фресок позволяют предположить, что ее владельцами были римские аристократы. Исследователи не исключают, что это могли быть даже члены императорской семьи.

В Римской империи в Лории жили элитные семьи, такие как Аврелии и Аррии — семьи по отцовской и материнской линии Антонина Пия, который правил с 138 по 161 год нашей эры. Древние источники предполагают, что Антонин Пий провел детство в Лории, построил там свой императорский дворец и умер там в возрасте 74 лет.

Лориум также часто посещали император Адриан, который усыновил Антонина Пия, чтобы сделать его своим наследником, и Марк Аврелий, племянник Антонина Пия, приемный сын и зять. Из-за сильной связи Лориума с императорской династией Антонинов в этом регионе ранее были обнаружены многочисленные виллы и старинные поместья.