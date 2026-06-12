Ваш аерогриль і тостер стежать за вами: передають особисті дані до Китаю

Експерти зазначають, що популярні аерогрилі та аерофритюрниці можуть стати корисними приладами на кухні, але водночас вони можуть стежити за вами.

Управління комісара з питань інформації (ICO) у Великій Британії опублікувало попередження про те, що "розумні" пристрої, такі як тостери та аерофритюрниці, можуть збирати ваші особисті дані. Результати недавнього дослідження показали, що деякі підключені до інтернету аерофритюрниці запитують точне місцезнаходження клієнта, а деякі з них навіть записують аудіо через телефони користувачів, пише Daily Mail.

Найбільша незалежна організація із захисту прав споживачів у Великій Британії Which? з'ясувала, що частина цих даних надсилається на сервери в Китаї. При цьому виробник техніки не надає чіткого пояснення з цього приводу.

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Але в цьому "шпигунському" списку лідирують смарт-телевізори, які збирають дані про те, що і коли ви дивитеся. За даними ICO, смарт-телевізори збирають дані для показу персоналізованої реклами.

"Смарт-пристрої збирають одні з найбільш конфіденційних даних про наше життя — від інформації про наше здоров’я до повсякденного життя та сімейних стосунків", — зазначає виконавчий директор ICO Вільям Малкольм.

Експерти не заперечують, що деякі дані користувачів можуть збиратися з законних цілей, наприклад, для вивчення їхніх уподобань. Смарт-пристрої повинні збирати лише ті дані, які їм дійсно необхідні, бути прозорими щодо того, як вони використовуються, та надавати людям контроль над цією інформацією.

Розслідування Which? виявило, що три пристрої — Aigostar, Xiaomi Mi Smart та Cosori CAF–LI401S — знали точне місцезнаходження своїх клієнтів і запитували дозвіл на запис звуку на телефоні користувача.

Додаток Xiaomi, пов'язаний з його аерогрилем, підключався до трекерів від Facebook, Pangle (рекламна мережа TikTok для бізнесу) та китайського технологічного гіганта Tencent (залежно від місцезнаходження користувача), тоді як аерогриль Aigostar запитував стать та дату народження користувача під час створення облікового запису.

Тим часом як аерогрилі Aigostar, так і Xiaomi надсилали особисті дані на сервери в Китаї — хоча це було зазначено в повідомленні про конфіденційність.