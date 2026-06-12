Ваш аэрогриль и тостер шпионят за вами: передают личные данные в Китай

Эксперты говорят, что популярные аэрогрили и аэрофритюрницы могут стать полезными гаджетами на кухне, но так же они могут шпионить за вами.

Управление комиссара по информации (ICO) в Британии выпустило предупреждение, что умные устройства, такие как тостеры и аэрофритюрницы, могут собирать вашу личную информацию. Результаты недавнего исследования показали, что некоторые подключаемые к интернету аэрофритюрницы запрашивают точное местоположение клиента, а некоторые из них даже записывают аудио через телефоны пользователей, пишет Daily Mail.

Крупнейшая независимая организация по защите прав потребителей в Великобритании Which? выяснила, что часть этих данных отправляется на серверы в Китае. При этом производитель техники не предоставляет четкого объяснения по этому поводу.

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Но в этом шпионском списке лидируют умные телевизоры, которые собирают данные о том, что и когда вы смотрите. По данным ICO, смарт-телевизоры собирают данные для показа персонализированной рекламы.

“Смарт-устройства собирают одни из самых конфиденциальных данных о нашей жизни, от нашего здоровья до повседневной жизни и семейных отношений”, - говорит исполнительный директор ICO Уильям Малкольм.

Эксперты не отрицают, что некоторые данные пользователей могут собираться законных целях, к примеру, для изучения предпочтений пользователей. Смарт-устройства должны собирать только те данные, которые им действительно необходимы, быть прозрачными в отношении того, как они используются, и предоставлять людям контроль над этой информацией.

Расследование Which? выявило, что три продукта — Aigostar, Xiaomi Mi Smart и Cosori CAF–LI401S — знали точное местоположение своих клиентов и запрашивали разрешение на запись звука на телефон пользователя.

Приложение Xiaomi, связанное с его аэрогрилем, подключалось к трекерам от Facebook, Pangle (рекламная сеть TikTok для бизнеса) и китайского технологического гиганта Tencent (в зависимости от местоположения пользователя), в то время как аэрогриль Aigostar запрашивал пол и дату рождения пользователя при создании учетной записи.

Между тем, как аэрогрили Aigostar, так и Xiaomi отправляли личные данные на серверы в Китае — хотя это было отмечено в уведомлении о конфиденциальности.