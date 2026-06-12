На картині відомого німецького художника виявлено приховані нацистські символи (фото)

Продюсер і кінорежисер Томас Шубауер знайшов у будинку своїх батьків картину відомого німецького художника Еріха Меркера. На перший погляд, ця картина здавалася цілком невинною, але приховувала похмуру таємницю.

Цю картину батькам Шубауера подарували на весілля у 1966 році. На полотні зображено вид на мюнхенський пам'ятник Фельдхернхалле або "Зал баварських полководців". Ця пам'ятка являє собою арочний зал, який був побудований на початку 1840-х років на честь баварської армії.

Але в 1933 році всередині Фельдхернхалле було встановлено невеликий пам'ятник під назвою "Меморіал руху" (Mahnmal der Bewegung). Цей монумент присвятили повстанцям, які загинули під час невдалого нацистського державного перевороту в листопаді 1923 року, пише Popular Science.

На картині немає явних відсилань до нацистів. Прапор, що майорить збоку від монумента, є баварським, а не нацистським. Але під однією з арок, на вершині "Монумента руху", стоїть статуя. З огляду на те, що "Монумент руху" був зруйнований одразу після Другої світової війни, це вказує на те, що Меркер написав його в нацистську епоху.

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Якщо придивитися до білого та синього кольорів баварського прапора, можна також помітити сліди червонуватого відтінку. Дійсно, саме сліди червоного кольору змусили Шубауера замислитися над тим, що за цим ховається щось більше.

Шубауер звернувся до дослідницького центру, де Іоанна Мантувалу та її колега використовували рентгенофлуоресцентну спектроскопію (XRF).

"Я досліджувала картину разом із Янніком Вагенером, магістрантом Берлінського технічного університету, і ми виявили, що великі ділянки оригінальної картини були приховані", — розповідає Мантувалу.

Зокрема, баварський прапор приховує червоний нацистський прапор, а хтось також замаскував солдатів та нацистські вітання серед перехожих.

Виправлені деталі на картині художника Еріха Меркера Фото: npj Heritage Science (2026)

Матеріали, використані в картині, дають підстави припустити, що її могли змінити вже після того, як вона була написана. Олійні фарби, використані для зафарбовування цих елементів, містили значну кількість титанових білил — пігменту, відсутнього в інших частинах картини. Однак серед тюбиків з фарбами художника було виявлено тюбик олійної фарби з написом "Титанові білила 10103 Schmincke". Більше того, на звороті картини видно числовий код, який було розшифровано в ході проекту і який дозволив визначити рік створення — 1934.

Автори дослідження вважають, що виявили "перші незаперечні докази того, що картину Еріха Меркера зафарбували, щоб приховати нацистські символи". Людина, яка проводила зафарбовування, ймовірно, зробила це у великому поспіху, оскільки пам'ятник, зруйнований одразу після закінчення війни, досі видно.

"Ми не можемо однозначно довести, що це зробив сам Еріх Меркер, але всі дані вказують на цю теорію", — підсумували вчені.