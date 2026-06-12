Скрытые нацистские символы найдены на картине известного немецкого художника (фото)

Продюсер и кинорежиссер Томас Шубауэр нашел в доме своих родителей картину известного немецкого художника Эриха Меркера. Безобидная, на первый взгляд, картина скрывала мрачный секрет.

Эту картину родителям Шубауэра подарили на свадьбу в 1966 году. На полотне изображен вид на мюнхенский памятник Фельдхернхалле или “Зал баварских полководцев”. Эта достопримечательность представляет собой арочный зал, который был построен в начале 1840-х годов в честь баварской армии.

Но в 1933 году внутри Фельдхернхалле был добавлен небольшой монумент под названием Мемориал движения (Mahnmal der Bewegung). Этот монумент посвятили повстанцам, которые погибли во время неудавшегося нацистского госпереворота в ноябре 1923 года, пишет Popular Science.

На картине нет явных отсылок к нацистам. Флаг, который развевается сбоку от монумента, является баварским, а не нацистским. Но под одной из арок, на вершине “Монумента движения”, находится статуя. Учитывая, что “Монумент движения” был разрушен сразу после Второй мировой войны, это указывает на то, что Меркер написал его в нацистскую эпоху.

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Если присмотреться к белым и синим цветам баварского флага, можно также обнаружить следы красноватого оттенка. Действительно, именно следы красного цвета заставили Шубауэра задуматься о том, что за этим скрывается нечто большее.

Шубауэр обратился в исследовательский центр, где Иоанна Мантувалу и её коллега использовали рентгенофлуоресцентную спектроскопию (XRF).

“Я исследовала картину вместе с Янником Вагенером, магистрантом Берлинского технического университета, и мы обнаружили, что большие участки оригинальной картины были скрыты”, — рассказывает Мантувалу.

В частности, баварский флаг скрывает красный нацистский флаг, кто-то также замаскировал солдат, нацистские приветствия среди прохожих.

Исправленные детали в картине художника Эриха Меркера Фото: npj Heritage Science (2026)

Материалы, использованные в картине, позволяют предположить, что она могла быть изменена уже после того, как была нарисована. Масляные краски, использованные для закрашивания этих элементов, содержали значительное количество титановых белил — пигмента, отсутствующего в других частях картины. Однако среди тюбиков с красками художника был обнаружен тюбик масляной краски с надписью «Титановые белила 10103 Schmincke». Более того, на обороте картины виден числовой код, который был расшифрован в ходе проекта и позволил определить год создания — 1934.

Авторы исследования считают, что обнаружили “первые неопровержимые доказательства того, что картина Эриха Меркера была закрашена, чтобы скрыть нацистские символы”. Человек, проводивший закрашивание, вероятно, сделал это в большой спешке, поскольку памятник, разрушенный сразу после окончания войны, до сих пор виден.

“Мы не можем однозначно доказать, что это сделал сам Эрих Меркер, но все данные указывают на эту теорию”, - подытожили ученые.