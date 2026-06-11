Постійно бачите на годиннику "11:11": ви могли стати жертвою рідкісного феномена

Якщо ви коли-небудь помічали, що новий продукт або певна фраза буквально переслідує вас усюди, можливо, ви стали жертвою цікавого феномена. Йдеться про феномен Баадера-Майнхофа, також відомий як частотна ілюзія.

Незважаючи на те, що такі терміни зазвичай називають на честь того, хто їх відкрив, конкретно цей був названий на честь німецького терористичного угруповання, яке було відоме як банда Баадера-Майнхоф, пише IFL Science.

Ще 1994 року Террі Маллен відправив листа в одну з газет Міннесоти, в якому написав, що одного разу розповів про цю банду своєму другові. Після цього, чоловік побачив статтю про них у газеті, незважаючи на те, що про банду не писали роками. Згадки про бандитів буквально почали переслідувати Маллена.

Інший поширений приклад цього феномена, коли люди постійно бачать на годиннику час 11:11. Очевидно, що в добі така комбінація чисел може зустрічатися тільки двічі, але чому люди стверджують протилежне?

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Пояснення цьому феномену дуже просте — когнітивне спотворення. Припустімо, хтось каже вам, що ви з більшою ймовірністю побачите 11:11 — тоді ви, найімовірніше, дійсно помітите це, коли випадково подивитеся на годинник.

Людина може дивитися на годинник багато разів протягом дня, але не звертати увагу на інші цифри. У таких випадках людський мозок просто відкидає моменти, коли циферблат показує будь-який інший час.

Навіть учені не застраховані від цього ефекту. Лінгвіст Томас Грано 2005 року у своєму блозі ввів термін "частотне спотворення".

"Студенти, які працюють над проєктом, повідомили, що в них є друзі, які використовують одне слово "постійно". Але насправді, коли студенти вступають із цими друзями в тривалі бесіди, записують розмови, розшифровують їх, частота використання "слова-паразита" виявляється дуже низькою. Існує кілька інтерпретацій цього неприємного результату, але ми схильні думати, що частково це ілюзія частоти з нашого боку", — писав у своїй роботі лінгвіст.