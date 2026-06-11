Постоянно видите на часах "11:11": вы могли стать жертвой редкого феномена

Если вы когда-нибудь замечали, что новый продукт или определенная фраза буквально преследует вас повсюду, возможно, вы стали жертвой интересного феномена. Речь идет о феномене Баадера-Майнхофа, также известного как иллюзия частности.

Несмотря на то, что такие термины обычно называют в честь того, кто их открыл, конкретно этот был назван в честь немецкой террористической группировки, которая была известна как банда Баадера-Майнхоф, пишет IFL Science.

Еще в 1994 году Терри Маллен отправил письмо в одну из газет Миннесоты, в котором написал, что однажды рассказал о этой банде своему другу. После этого, мужчина увидел статью о них в газете, несмотря на то, что о банде не писали годами. Упоминания о бандитах буквально начали преследовать Маллена.

Другой распространенный пример этого феномена, когда люди постоянно видя на часа время 11:11. Очевидно, что в сутках такая комбинация чисел может встречаться только дважды, но почему люди утверждают обратное?

Відео дня

Объяснение этому феномену очень простое – когнитивное искажение. Допустим, кто-то говорит вам, что вы с большей вероятностью увидите 11:11 — тогда вы вероятнее всего действительно заметите это, когда случайно посмотрите на часы.

Человек может смотреть на часы много раз в течение дня, но не обращать внимание на другие цифры. В таких случаях человеческий мозг просто отбрасывает моменты, когда циферблат показывает любое другое время.

Даже ученые не застрахованы от этого эффекта. Лингвист Томас Грано в 2005 году в своем блоге ввел термин “частотное искажение”.

“Студенты, работающие над проектом, сообщили, что у них есть друзья, которые используют одно слово “постоянно”. Но на самом деле, когда студенты вступают с этими друзьями в длительные беседы, записывают разговоры, расшифровывают их, частота использования “слова-паразита” оказывается очень низкой. Существует несколько интерпретаций этого неприятного результата, но мы склонны думать, что отчасти это иллюзия частоты с нашей стороны”, - писал в своей работе лингвист.