На аукціон виставлено сумку зі шкіри тиранозавра: у нього багато спільного з куркою (фото)

На аукціон буде виставлена перша у світі сумка зі "шкіри тиранозавра". Її було створено на основі ДНК, витягнутого з останків доісторичного звіра.

Ціна сумки зі шкіри тиранозавра стартує від 400-600 тис. доларів. Сумка є результатом співпраці таких компаній як The Organoid Company, Lab-Grown Leather Limited і креативного агентства VML. Сама ж шкіра була розроблена в лабораторії в Ньюкаслі, пише Daily Mail.

Робота була заснована на результатах попередніх досліджень, під час яких вчені витягли фрагмент колагену зі скам'янілості тиранозавра. Його останки знайшли ще 1988 року в Монтані, США.

Автори дослідження стверджували, що це один із найповніших екземплярів тиранозавра, а також нібито він містив збережені білки крові. Але таке твердження викликало багато суперечок у науковому середовищі.

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Фрагмент ДНК вчені використовували для штучного відтворення повної послідовності колагену тиранозавра. Після цього, його впровадили у створені в лабораторії клітини шкіри.

"Зі шкірою тиранозавра ми використовуємо біологію минулого для створення розкішних матеріалів майбутнього. Ми повернулися на 66 млн років назад, і отримали матеріал, який переосмислює минуле", — каже представник VML Бас Корстен.

Відомо, що для створення шкіри дослідники використовували білки курки.

"Вони створили синтетичний колаген, використовуючи модель штучного інтелекту, навчену на різних видах. Але це не динозавр, це скоріше курка", — каже археолог Ян Деккер із Туринського університету в Італії.

Проте, сумку з тиранозавра буде продано на аукціоні в готелі Drouot у Парижі.